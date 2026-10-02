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        Haberler Gündem Politika Veli Ağbaba, Malatya’da geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavisini tamamladı

        Veli Ağbaba, Malatya’da geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavisini tamamladı

        Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, pazarda esnaf ziyareti sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede 6 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Ağbaba'nın belinde kırık tespit edildi

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 21:25 Güncelleme:
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        Veli Ağbaba hastaneden taburcu oldu

        Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede 6 gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu.

        Ferdi Durdu'nun haerine göre Ağbaba, Malatya’da pazarda esnaf ziyareti yaptığı sırada bir süre sonra “Başım dönüyor” diyerek yere yığıldı. Dişlerini sıkan Ağbaba’nın yardımına çevresindekiler yetişti.

        İKİ HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ

        İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ağbaba, burada yapılan ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

        Buradaki kontrollerde Ağbaba’nın belinde kırık tespit edildi.

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        6 GÜNLÜK TEDAVİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

        Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 6 gün boyunca tedavi gören Veli Ağbaba, sağlık durumunun değerlendirilmesinin ardından taburcu edildi.

        Ağbaba’nın tedavisinin ardından hastaneden ayrıldığı belirtildi.

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