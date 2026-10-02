Veli Ağbaba, Malatya’da geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavisini tamamladı

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede 6 gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu.

Ferdi Durdu'nun haerine göre Ağbaba, Malatya’da pazarda esnaf ziyareti yaptığı sırada bir süre sonra “Başım dönüyor” diyerek yere yığıldı. Dişlerini sıkan Ağbaba’nın yardımına çevresindekiler yetişti.

İKİ HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ağbaba, burada yapılan ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

Buradaki kontrollerde Ağbaba’nın belinde kırık tespit edildi.

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6 GÜNLÜK TEDAVİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 6 gün boyunca tedavi gören Veli Ağbaba, sağlık durumunun değerlendirilmesinin ardından taburcu edildi.

Ağbaba’nın tedavisinin ardından hastaneden ayrıldığı belirtildi.