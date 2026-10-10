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        Haberler Gündem Politika Yahşihan Belediyesi soruşturmasında 5 tutuklama

        Yahşihan Belediyesi soruşturmasında 5 tutuklama

        Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda, aralarında Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek'in de bulunduğu 5 kişi tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 00:27 Güncelleme:
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        Yahşihan Belediyesi soruşturmasında 5 tutuklama

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 Ekim'de operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Farklı bir soruşturma kapsamında 100 bin lira rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın da, Yahşihan Belediyesine yönelik soruşturma dosyasına dahil edildi. Böylece mahkemeye çıkarılan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

        Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcıları Satılmış Serkan Yıldıran ve İbrahim Aydın, belediyede sekreter olarak görev yapan Canan Demirkaya ile ilk dalga operasyonda tutuklanan eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in eşi Elif Biçer tutuklandı. Mahkeme kararıyla tutuklanan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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        Mahkeme, eski belediye çalışanları Ahmet Kızılçiçek, Faruk Dadalı ve Ömer Hazar ile sekreter Ayşe Öztürk'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in kayınvalidesi Aliye Demirkaya ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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