Erzurum'un Şenkaya Belediyesi tarafından organize edilen ve Şirankes Mesire Alanı'nda bu yıl 19'uncusu düzenlenen "Kültür, Sanat ve Bal Festivali"ne yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Festival, karakucak güreşleriyle başladı. Zorlu müsabakaların sonunda "başpehlivan" ünvanını Erkan Tuğcu kazandı. Şampiyonluğun ardından annesi Kudret Tuğcu'nun elini öperek "Gerçek emek burada" sözleriyle başarısını annesine ithaf eden Tuğcu, bu davranışıyla da festivale katılanlardan uzun süre alkış aldı.

Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ilgiyle izlendiği programda, yöresel sanatçıların seslendirdiği türkülerle de yüzlerce kişi halay çekti.

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Sanatçı Erdal Erzincan, festivalin finalinde konser verdi. Erzincan, sevilen türkülerini seslendirirken, dinleyenleri de zaman zaman duygulandırdı.

Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, "Bu festival sadece Şenkaya'nın festivali değil, çevre ilçelerimizin de festivalidir. Türkiye'nin ve bölgemizin birçok noktasından misafirlerimiz geliyor. Amacımız, bölgemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızı birlik ve beraberlik içerisinde buluşturmak, kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmaktır" dedi.