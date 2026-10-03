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        Haberler Gündem Yalova Adliyesi’nde iki personel zimmet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Yalova Adliyesi’nde iki personel zimmet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Yalova Adliyesi'nde 2023-2026 yılları arasındaki bazı satın alma ve ödeme işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, İdari İşler Müdürü E.A. ile aynı birimde görevli F.B. tutuklandı. Şüpheliler hakkında zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından işlem yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 19:32 Güncelleme:
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        Yalova Adliyesi'nde 2 personel tutuklandı

        Yalova Adliyesi’nde bazı satın alma ve ödeme işlemlerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 personel tutuklandı.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, adliyede 2023-2026 yılları arasında gerçekleştirilen bazı satın alma ve ödeme işlemlerine ilişkin iddialar üzerine başlatıldı.

        ÜRÜNLER TESLİM EDİLMEDEN ÖDEME YAPILDIĞI İDDİASI

        Soruşturma kapsamında bazı ürün ve malzemelerin adliyeye teslim edilmediği halde teslim edilmiş gibi işlem yapıldığı ve bu ürünlere ilişkin faturalar üzerinden kamu bütçesinden ödeme gerçekleştirildiği iddiaları incelendi.

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        Soruşturma kapsamında adliyede görev yapan bazı personelin bilgi ve ifadelerine başvuruldu. Yapılan incelemelerin ardından İdari İşler Müdürü E.A. ile aynı birimde görev yapan personel F.B. gözaltına alındı.

        İKİ PERSONEL TUTUKLANDI

        Şüpheliler, 25 Eylül’de adli makamlara sevk edildi. E.A. ve F.B., aynı gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından “zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından tutuklandı.

        İSTANBUL’A TAYİNLERİ ÇIKMIŞTI

        Tutuklanan E.A. ve F.B.’nin soruşturma başlamadan önce İstanbul’a tayinlerinin çıktığı öğrenildi.

        Soruşturma kapsamında satın alma ve ödeme işlemlerinde kamu zararı oluşup oluşmadığının ve varsa zararın miktarının belirlenmesine yönelik incelemenin sürdüğü bildirildi.

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        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında dosyada başka kişilerin bulunup bulunmadığı ve yeni delillere ulaşılıp ulaşılmadığı da araştırılıyor.

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