Yalova'da akıma kapılan baba ve oğuldan acı haber

Kaytazdere beldesindeki Kamyoncular ve Çekiciler Kooperatifi'nde oto yıkama işletmecisi Samim Okur (54) ile oğlu Olcay Okur (26), bir TIR'ı yıkadıkları sırada elektrik akımına kapıldı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar baba ve oğlunu bulundukları yerden çıkardıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA İLE OĞULDAN ACI HABER

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Altınova ile Karamürsel devlet hastanelerine kaldırılan Samim Okur ile Olcay Okur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.