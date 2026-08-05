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        Yaya geçidinde iki araç çarptı!

        Batman'da yaya geçidinde feci bir kaza meydana geldi. Olayda 17 yaşındaki genç kız, yaya geçidinden geçerken iki aracın çarpması sonucu yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 10:54 Güncelleme:
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        Yaya geçidinde iki araç çarptı!
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        Batman'da 17 yaşındaki genç kız, yaya geçidinden geçerken iki aracın çarpması sonucu yaralandı.

        İHA'nın haberine göre dün akşam saatlerinde Diyarbakır Caddesi'nde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki İ.O. isimli genç kıza, seyir halinde olan hafif ticari bir araç çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle neye uğradığını şaşıran genç kız, ilk araçtan kaçmaya çalışırken arkadan gelen başka bir otomobil de çarptı.

        Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan İ.O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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