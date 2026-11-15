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        Haberler Gündem Politika Yeni Parti'de PM ve YDK seçimi yapılacak

        Yeni Parti'de PM ve YDK seçimi yapılacak

        Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda ikinci gün çalışmaları başladı. Kurultay'ın ikinci gününde partinin kayıtlı 1202 delegesi, blok liste usulüyle yapılacak seçimlerde, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyelerini belirleyecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 10:25 Güncelleme:
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        Yeni Parti'de PM ve YDK seçimi yapılacak

        Ankara Spor Salonu'ndaki Kurultay, son gündem maddelerini uygulamak üzere saat 10.00'da yeniden toplandı.

        AA'da yer alan habere göre Özgür Özel'in Yeni Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildiği Kurultay'ın ilk gününde, çalışma ve hesap raporları ve Kurultay Sonuç Bildirgesi raporu onaylandı.

        Kurultay'ın ikinci gününde ise partinin kayıtlı 1202 delegesi, blok liste usulüyle yapılacak seçimlerde, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyelerini belirleyecek.

        Yeni Parti Kurucular Kurulu toplantısında yapılan tüzük değişikliğiyle PM üye sayısı 80'den 150'ye çıkarıldı. Buna göre delegeler, 150 kişilik PM listesini belirleyecek.

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        Kurultay, ikinci gününde yapılacak seçimlerle çalışmalarını tamamlayacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de delegelere teşekkür konuşması yapması bekleniyor.

        Fotoğraf: DHA

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