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        Haberler Gündem Politika YENİ Parti’de isim değiştirmeme kararı: Yargıtay'ın verdiği süre doluyor

        YENİ Parti’de isim değiştirmeme kararı: Yargıtay'ın verdiği süre doluyor

        YENİ Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim tartışması sürüyor. Yargıtay'ın YENİ Parti'ye benzerliği gidermesi için verdiği süre yarın doluyor. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi...

        Giriş: 17 Eylül 2026 - 12:30 Güncelleme:
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        YENİ Parti'den isim kararı

        Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi Lideri Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay’a yaptığı başvuru ile tartışma başladı. YENİ Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzediği, karıştırılabileceği iddia edildi.

        “BU AŞAMADA YENİ PARTİ İSİM DEĞİŞTİRMEYECEK”

        İtirazları dikkate alan Yargıtay, YENİ Parti'ye tebligat gönderdi.

        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın YENİ Parti’ye isim değişikliği yapılması yönünde verdiği sürede sona gelindi. Ancak edinilen bilgiye göre; YENİ Parti en azından bu aşamada isim değiştirmeyecek.

        YENİ Parti isim karışıklığının söz konusu olmadığı görüşünde. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, isterse söz konusu durumla ilgili ihtar verilmesini Anayasa Mahkemesi'nden talep edebilir.

        Bu gerçekleşirse Yüksek Mahkeme de Yeni Parti'den savunma isteyecek.

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        YENİ PARTİ'YE İHTAR GÜNDEME GELEBİLİR

        Savunmadan sonra da Anayasa Mahkemesi isim benzerliği olduğuna kanaat getirirse YENİ Parti'ye ihtar gönderecek. Bu durumda YENİ Parti, "yeni" ifadesini koruyarak bir isim bulacak.

        "Yeni" kelimesinin önüne ya da arkasına bir ek getirilebileceği belirtiliyor.

        OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İLE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİR

        Yüksek Mahkeme isim değişikliğini YENİ Parti'nin 14-15 Kasım'da yapılaması planlanan kurultayından önce isterse kurucular kurulu toplanarak isim değişikliğine gidebilir.

        Ancak söz konusu ihtar kongre sonrasında gelirse, bir olağanüstü kurultay ile isim değişikliği yapılacak.

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        #Son dakika haberler
        #yeni parti
        #Yargıtay
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