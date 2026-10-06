Yeni rapor: Art arda ihmaller ölüm getirdi

Hesaplamalara göre, havuzun elektrik tesisatı standartlara uygun yapılsaydı akımda kaçak olsa bile Ferdi Zeyrek’in vücudu üzerinde oluşacak temas gerilimi yaklaşık 6 volta düşecek ve hayati tehlike oluşmayacaktı. Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 9 Haziran 2025’te hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Berfin Adıcan'ın haberine göre İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 15 Eylül’de tamamladığı ve yüksek makine, elektrik-elektronik-inşaat mühendisleri ile iş sağlığı güvenliği uzmanının bulunduğu 5 öğretim üyesiyle oluşturduğu heyet, bilirkişi raporunu mahkemeye sundu.

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TADİLAT PROJESİNDE SÜS HAVUZU EKLENDİ

Bilirkişi raporuna göre, Ferdi Zeyrek’in de konutunun bulunduğu sitenin 20 Kasım 2020’de onaylanan mimari tadilat projesinde bahçe duvarı, korkuluk ve isnat duvarına ilişkin yükseklik bilgilerinin paylaşılmasına rağmen, eklenen süs havuzlarının derinliğine ilişkin herhangi bir bilgi tespit edilemedi.

Herhangi bir izni, onayı ve projesi bulunmayan, fiilen yüzme havuzu olarak kullanılan alanın davaya altyapı oluşturduğu gerekçe gösterilerek, yapının inşasıyla ilgili kişilerin ihmali olduğu değerlendirmesi rapora yansıdı.

SÜS HAVUZU OLARAK GEÇEN YAPININ DERİNLİĞİ 160 CM

Heyetin 2 Şubat 2026’da Ferdi Zeyrek’in evinde yaptığı incelemede süs havuzu olarak gösterilen alanın derinliğinin 160 cm olduğu belirlendi. İzinsiz ve projesiz inşa edilen makine odasıyla birlikte alanın süs havuzu niteliğinden çıktığı değerlendirildi.

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Bilirkişi heyeti, Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybettiği villadaki havuzun, tadilat projesi onaylanmadan önce inşa edildiğini; olayın yaşandığı makine odasının ise sonradan onaylanan projede dahi yer almadığını tespit etti. Heyet, her iki imalatın da yapıldıkları aşamada imar mevzuatına aykırı olduğu sonucuna vardı.

YAPININ MÜTEAHHİDİ PROJEYE AYKIRI YAPTIĞI İMALATI GİZLEDİĞİNİ KABUL ETTİ

Yapının müteahhidinin havuz imalatları tamamlandıktan sonra havuzların üzerini kapattığını ve yapı kullanma izin belgesi alındıktan sonra yeniden açtığını kendi ifadesinde kabul ettiği bilirkişi raporuna yansıdı. Heyet, derin havuz ile izinsiz ve projesiz makine odasının bu şekilde gizlenmesinin “denetim zincirinin kopmasına” neden olduğunu değerlendirdi.

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BELEDİYE PERSONELLERİ KAÇAK HAVUZU GÖRMESİNE RAĞMEN İŞLEM YAPMADI

Mimari tadilat projesine eklenmesinden önce, 11-18 Kasım 2020 tarihli Seviye Tespit Tutanağındaki fotoğrafta konuttaki havuzun su dolu halde görüldüğü tespit edildi. Bilirkişi heyeti, bu tutanağı imzalayan Yunusemre Belediyesi personelinin, henüz projede dahi yer almayan havuzun mevcut olduğunu görmelerine rağmen imar mevzuatı kapsamında gerekli görev ve sorumlulukları yerine getirmedikleri gerekçesiyle kusurlu olduklarını değerlendirdi.

“YAPI DENETİM FİRMASI HAVUZUN OLDUĞUNU BİLİYORDU”

Bilirkişi heyeti, yapı denetim firmasının 23 Şubat 2021 tarihli İş Bitirme Tutanağını imzalayan 3 kişinin havuz ve makine odasının mevcut durumunu tespit edememelerine rağmen işin yüzde 100 tamamlandığını ve imalatların mevzuata uygun olduğuna dair tespitleri nedeniyle kusurlu olduklarını değerlendirdi.

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TOPRAKLAMA VE DENGELEME SİSTEMİ PROJELENDİRİLMEMİŞ

Havuz ve makine odasının elektrik tesisatı için gerekli topraklama ve potansiyel dengeleme projesinin hazırlanmadığı tespit edilen raporda, standartlara uygun bir sistem kurulmuş olması halinde pompa, metal merdivenler ve diğer iletken parçalar arasında insan hayatını tehdit edecek seviyede gerilim farkı oluşmayacağı, temas geriliminin 50 voltun altında kalacağı belirtildi.

Havuz ve makine odasının elektrik tesisatını yapan elektrik teknisyeninin insan güvenliği açısından zorunlu olan topraklama ve potansiyel dengeleme projelerini hazırlamadığını ve proje onayı almadığını da tespit etti. Raporda, havuz çevresindeki metal parçaların koruyucu topraklama ve potansiyel dengeleme sistemine bağlanması gerektiği, ancak Ferdi Zeyrek’in konutundaki havuzda bu sistemlerin standartlara uygun şekilde yapıldığına dair belge bulunmadığı belirtildi. Heyet, bu nedenle Baltaoğlu’nu ilgili yönetmelik ve standartlara uymadığı gerekçesiyle kusurlu buldu.

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TOPRAKLAMA VE DENGELEME SİSTEMİ KURULMUŞ OLSAYDI...

Ferdi Zeyrek’in ölümüne yol açan elektrik kaçağının 750 watt gücündeki jakuzi motorundan kaynaklandığı, söz konusu motorun 2022’de gördüğü tamirat sonrası su sızdırmazlığının bozulduğu, bağlantı noktalarına su ve nem girdiği ve izolasyonun zarar gördüğü tespit edildi. Raporda, motorun hatalı şekilde plastik bir sehpa üzerine konulduğu, zemine sabitlenmediği, metal merdiven ve diğer iletken parçaların topraklanmadığı, havuz ile makine odasında standartlara uygun topraklama ve potansiyel dengeleme sisteminin kurulmadığı, ayrıca kaçak akım rölesinin de arızalı olduğu belirtildi.

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Bilirkişiler, elektrik tesisatını yapan kişiyi hem yetki sınırını aşması hem de gerekli proje ve onay süreçlerini yerine getirmemesi, motorun tamirinde ustayı su sızdırmazlık ve izolasyon sorunlarına yol açan tamirat, montaj elemanını ise hatalı montaj nedeniyle kusurlu olarak niteledi.

Raporda normal sigortaların insanı elektrik çarpmasına karşı korumadığı, olay günü metal merdivende yaklaşık 67 voltluk gerilim oluştuğu ve Ferdi Zeyrek’in vücudundan ölümcül seviyede akım geçebileceği hesaplandı. Buna karşılık bilirkişinin farklı temas senaryolarında Zeyrek’in vücudundan 170 ila 203 miliamper akım geçebileceğini hesapladı. Raporda, standartlara uygun topraklama ve potansiyel dengeleme sisteminin kurulmuş olması halinde Ferdi Zeyrek’in vücudu üzerinde oluşacak temas geriliminin yaklaşık 6 volta düşeceği ve hayati tehlike oluşmayacağı belirtildi. Havuz bakımından sorumlu sanık sistemin güvenli işletilmesine ilişkin yükümlülükleri nedeniyle kusurlu bulundu.

Rapora göre havuz ve makine odasının yapımı, elektrik tesisatı, motorun bakım-onarımı ve yeniden montajı sırasında görev alan kişilerin, yaptıkları işlemlerden kaynaklanan tehlikeleri Ferdi Zeyrek’e bildirmesi ve fen, mühendislik ile iş güvenliği kurallarına uygun hareket etmesi gerekiyordu. Bilirkişi, bu yükümlülüklerin yerine getirilmediğini, ayrıca makine odasında hayati tehlike oluşturan elektriksel risk giderilene kadar alanın kapatılması ve kullanımın durdurulması gerekirken bunun yapılmadığını değerlendirdi. Bu kapsamda sitenin yönetimiyle ilgilenen kişinin mevcut tehlikeli durumu Ferdi Zeyrek’e bildirmesi için talimat verdiği, ancak talimat verilen kişinin bu bildirimi yapmadığı ve bu nedenle kusurlu olduğu belirtildi. Havuz bakımlarından sorumlu sanık da kusurlu bulunan isimler arasında yer aldı.

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BİLİRKİŞİYE GÖRE KAZA TEK NEDENLİ DEĞİL

Bilirkişi raporunda, Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybettiği kazanın tek bir arızadan değil, birbirini takip eden bir ihmal zincirinden kaynaklandığı değerlendirildi. Havuz ve makine dairesinin yapımında ilgili elektrik güvenliği standartlarına uyulmaması, kaçak akım rölesinin aktif çalışmaması, havuz ve tesisatlar için proje hazırlanmaması, makine dairesinin havuza çok yakın inşa edilmesi, jakuzi motorunun zemine sabitlenmemesi ve olay sabahı makine dairesinde su birikintisi ile elektrik sistemindeki arızanın fark edilmesine rağmen Ferdi Zeyrek’e bilgi verilmemesi, kazaya yol açan başlıca kusur ve ihmaller olarak sıralandı.

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SORUMLULUK ZİNCİRİ AYRINTILI BİR ŞEKİLDE ORTAYA KONULDU

Bilirkişi raporunda Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin sorumluluk zinciri ayrıntılı şekilde ortaya konuldu.

Raporda; müteahhit, elektrik teknisyeni, motor tamircisi ve montaj elemanı asli kusurlu bulundu. 9 kişi ise tali kusurlu olarak gösterildi. Raporda Ferdi zeyrek ile birlikte 4 kişinin ise kusurlu olmadığı belirtildi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 9 EKİM CUMA GÜNÜ YAPILACAK

Evinde elektrik çarpması sonucunu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada bir sonraki duruşma 9 Ekim Cuma günü görülecek.