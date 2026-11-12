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        Haberler Gündem Çevre Yozgat'ta 32 yerli buğday çeşidi ekiliyor: "Tomris" ilk kez toprakla buluştu

        Yozgat'ta 32 yerli buğday çeşidi ekiliyor: "Tomris" ilk kez toprakla buluştu

        Yozgat'ta 9 ilçedeki 26 köyde 28 çiftçi, 32 buğday ve 14 arpa çeşidini ekiyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Fakıbeyli köyünde çiftçi Davut Esmer'in yaklaşık 20 dekarlık arazisine tescilli yerli buğday çeşidi "Tomris" ilk kez ekildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 13:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yerli "Tomris" ilk kez Yozgat'ta ekildi

        Yozgat'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Fakıbeyli köyünde çiftçi Davut Esmer'in yaklaşık 20 dekarlık arazisine tescilli yerli buğday çeşidi "Tomris" ilk kez ekildi.

        Ziraat teknikeri Osman Akarsubaşı, burada yaptığı açıklamada, uzun yıllardır çiftçilere yeni yerli tohum çeşitlerini tanıttıklarını ve bunların ekimini gerçekleştirdiklerini söyledi. Yerli tohum çeşitlerini yaygınlaştırmayı, üretimi ve verimliliği artırmayı amaçladıklarını belirten Akarsubaşı, çiftçilere yeni tarım tekniklerini göstermek için demonstrasyon çalışmaları da yürüttüklerini dile getirdi.

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        Akarsubaşı, Yozgat'ta çiftçilerle ilk kez toprak işlemesiz tarım uygulaması gerçekleştirdiklerini ve bu alandaki çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fakıbeyli köyündeki arazinin sulu tarıma uygun olduğunu anlatan Akarsubaşı, burada sulu koşullar için geliştirilmiş 3-4 yerli buğday çeşidinin ekimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Kent genelindeki ekim çalışmalarına ilişkin bilgi veren Akarsubaşı, "Ekimlerimize yaklaşık bir ay önce başladık. Önümüzdeki hafta tamamlayacağız. Yozgat genelinde 9 ilçemizde 26 köyde 28 çiftçimizle ekim yapıyoruz. Bu kapsamda 32 yerli buğday ve 14 yerli arpa çeşidinin ekimini gerçekleştiriyoruz. Bunların dışında tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda da farklı denemelerimiz bulunuyor. Umarım güzel, bereketli bir sezon geçiririz" diye konuştu.

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        Çiftçi Davut Esmer de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte deneme ekimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Müdürlüğün çalışmalarının kendileri için faydalı olduğunu vurgulayan Esmer, "Örneğin dekara 30-40 kilo buğday atarken şimdi 20-22 kilo civarına düşürdük. Fazla olduğu söylendi. Baktık, gerçekten de hoş oldu. Bunun yanı sıra ben de araştırıyorum. Sık ekilen tohumla seyrek ekilenin arasında dağlar kadar fark var. Kuraklıkta çok büyük etkisi var" ifadelerini kullandı.

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