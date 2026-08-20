Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim YKS yerleştirmelerinde yaklaşık 50 bin kişi tekrar üniversiteli oldu

        YKS yerleştirmelerinde yaklaşık 50 bin kişi tekrar üniversiteli oldu

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirmelerinde, daha önce bir yükseköğretim programından mezun olmuş 48 bin 895 aday üniversiteye yeniden yerleşmeyi başardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 11:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        YKS yerleştirmelerinde yaklaşık 50 bin kişi tekrar üniversiteli oldu

        2026-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilerden derlediği verilere göre, adaylar arasında üniversite tercihinde bulunan 1 milyon 279 bin 439 kişiden 730 bin 854'ü örgün ve açık öğretimdeki bir lisans veya ön lisans programına yerleşti.

        Yerleştirmeye başvuran adayların 90 bin 449'unu, bir üniversiteye yerleşen adayların ise 48 bin 895'ini daha önce bir yükseköğretim programından mezun kişiler oluşturdu.

        Böylelikle 48 bin 895 kişi yükseköğretime hak kazanarak yeniden üniversiteli oldu.

        LİSE SON SINIF DÜZEYİNDE 218 BİN 441 ADAY TERCİHİNE YERLEŞTİ

        Üniversiteye yerleşen adaylar öğrenim durumlarına göre incelendiğinde, son sınıf düzeyinde 766 bin 971 adayın yerleştirme puanı hesaplandı. Bu adaylar arasında yerleştirme başvurusunda bulunan 350 bin 354 öğrenciden 218 bin 441'inin üniversiteye yerleştiği görüldü.

        Önceki yıllarda üniversiteye yerleşmemiş adaylardan 954 bin 596 kişinin yerleştirme puanı hesaplandı. Üniversite tercihinde bulunan 672 bin 226 adayın 378 bin 664'ü bir yükseköğretim programına yerleşti.

        Daha önce üniversiteye yerleşmiş adaylar arasında ise yerleştirme puanı hesaplanan 245 bin 447 kişiden 124 bin 204'ü tercihte bulundu, bunların 64 bin 865'i bir yükseköğretim programına hak kazandı.

        Yükseköğretimden kaydı silinmiş adaylar arasında da 56 bin 879 kişinin YKS kapsamında yerleştirme puanı hesaplandı, 42 bin 206 aday tercihte bulunurken 19 bin 989'u üniversiteye yerleşmeyi başardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #2026-YKS yerleştirme sonuçları
        #haberler
        #üniversite tercih sonuçları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        Adalar açıklarında 24 saatte 32 sarsıntı
        Adalar açıklarında 24 saatte 32 sarsıntı
        Sındırgı yangını kontrol altında
        Sındırgı yangını kontrol altında
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        Galatasaray Batrakov'a kavuşuyor!
        Galatasaray Batrakov'a kavuşuyor!
        Florida'da kazanan Demokrat sosyalist Angie Nixon
        Florida'da kazanan Demokrat sosyalist Angie Nixon
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        "Çok yakışıklı"
        "Çok yakışıklı"
        'Evlilik' sorularına yanıt
        'Evlilik' sorularına yanıt
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trump'tan İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon
        Trump'tan İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon
        Altın iki ayın zirvesinde
        Altın iki ayın zirvesinde
        "Botoks yok, saçlarımı boyatıyorum"
        "Botoks yok, saçlarımı boyatıyorum"
        Tarihî sıçrama
        Tarihî sıçrama
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı