Yol çöktü, o anlar kamerada!

Bugün Ne Oldu? 10 Temmuz 2026 haberleri: Kremlin'den S-400 açıklaması, İtiraz gelmedi Kaan motorlarında süreç devam ediyor, LGS sonuçları açıklandı, HSBC altın tahminini düşürdü

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.KREMLİN'DEN S-400 AÇIKLAMASINATO Zirvesi'nde Türkiye açısından öne çıkan başlıklardan en önemlilerinden birisi F-35 açıklamalarıydı. Şimdi Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü için envanterinde bulunan Rus yapımı S-400 hava savun... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.KREMLİN'DEN S-400 AÇIKLAMASINATO Zirvesi'nde Türkiye açısından öne çıkan başlıklardan en önemlilerinden birisi F-35 açıklamalarıydı. Şimdi Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü için envanterinde bulunan Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine ilişkin çözüm arayışları kapsamında kritik bir diplomatik temas kuruldu. Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye ile S-400 sistemlerine ilişkin temas halinde olduklarını açıkladı. Peskov, bu konunun oldukça hassas olduğunu vurguladı. Türkiye'nin S-400'leri bir başka ülkeye transfer edebilmesi için üretici ülke olan Rusya'nın onayı gerekiyor.İTİRAZ GELMEDİ, KAAN MOTORLARINDA SÜREÇ DEVAM EDİYORYine NATO Zirvesi'nde gündemde olan konulardan birisi... Gözler Kaan uçağı için ABD'den gelecek motorlarda... Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'da kullanılacak F110 motorlarının satışına ilişkin ABD yönetiminin Kongre'ye yaptığı bildirim sürecinde kritik aşama tamamlandı. Kongre'nin 15 günlük inceleme süresinde satışın engellenmesine yönelik bir karar alınmadığı için satış süreci devam edecek.ASELSAN'DAN 1,5 MİLYAR EUROLUK ÇELİKKUBBE İMZASIÖte yandan ASELSAN, hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak yaklaşık 1,5 milyar euroluk yeni sorumluluk üstlendi. Sistemler sistemi olarak tanımlanan ÇELİKKUBBE, "Hedefi tespit et, değerlendir, karar ver ve imha et" şeklinde görev yapıyor. TRUMP, NATO ZİRVESİ DÖNÜŞÜ NEDEN UÇAK DEĞİŞTİRDİ?NATO Zirvesi dönüşünde, ABD Başkanı Trump, Ankara'ya gelirken kullandığı yeni Air Force One uçağı yerine eski uçağına binmişti. Bu durumda çeşitli komplolara sebep oldu. Ve yeni bir iddia var. Katar tarafından bağışlanan ve kapsamlı modernizasyon çalışmalarının ardından başkanlık uçağı olarak hizmete alınan Boeing 747 tipi Air Force One uçağının, bir önceki başkanlık uçağında bulunan füze savunma yetenekleri dahil bazı savunma önlemlerine sahip olmadığı öne sürüldü.LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI2026 LGS sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde sonuçlar öğrenilebiliyor. Sınavda 452 öğrenci bütün soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Öğrenciler tercihleri 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapacak, yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.GÜRSEL TEKİN GÖREVE DEVAM EDECEKCHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline yönelik görülen dava 16 Ekim'e ertelendi. Tedbir kararı devam ederken Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine devam edecek. 'YENİDOĞAN ÇETESİ' DAVASI: 3 BEBEK YAŞAYABİLİRDİTürkiye'yi derinden sarsan bir davayla devam ediyoruz. 'Yenidoğan çetesi' davasının duruşmasında, 10 bebeğin ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporlar mahkemeye sunuldu. Raporda 3 bebeğin, uygun tanı ve tedavi durumunda yaşayabilecekleri değerlendirmesi yapılırken, 7 bebek için bunun kesin olmadığı belirtildi.PAPARA'NIN KURUCUSU AHMET FARUK KARSLI YAKALANDIİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı hakkında İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz, kabul edildi. Hakkında çıkartılan tutuklamaya yönelik karar doğrultusunda Karslı yakalandı. Yasadışı bahis ve kara para soruşturmasında Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın arasında olduğu 5 yöneticinin 28'er yıla kadar hapsi istendi. HSBC ALTIN TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜHSBC, sene sonu altın fiyat tahminini düşüren bankalar arasında yer aldı. HSBC, ABD Merkez Bankası'nın beklenenden daha şahin para politikası görünümü ve güçlenen doların etkisiyle 2026 altın fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti. Ons fiyatı bugün itibarıyla 4 bin 115 dolardan işlem görürken banka 2026 sonu için tahminini 4 bin 750 dolar olarak açıkladı. DÜNYA KUPASI'NDA YARI FİNALE ÇIKAN İLK TAKIM FRANSAÇeyrek final maçları başladı, 2026 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oluyor. Fas'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup eden Fransa, yarı finale yükselen ilk takım oldu. Turnuvada 8 gole ulaşarak Messi'yi yakalayan Mbappe, maçta bir de penaltı atışından yararlanamadı. Bu akşamda İspanya ve Belçika, yarı final bileti için karşı karşıya gelecek. Daha Az Göster