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        Haberler Gündem Güncel Yol çöktü, o anlar kamerada!

        Yol çöktü, o anlar kamerada!

        Rize'de merkezde yol çökmesi sonucu yolun üst kısmında bulunan 2 bina tahliye edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 23:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yol çöktü, o anlar kamerada!

        Olay Rize Merkez İslampaşa Mahallesi, Şehitler Çeşmesi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alt tarafı inşaat alanı olan yolda çökme meydana geldi.

        Çökmenin etkisiyle yol tamamen kullanılmaz hale gelirken çöken yolun üzerinde bulunan 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Olay yerinde ekipler tarafından geniş çapta güvenlik önlemleri alındı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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