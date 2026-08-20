Yol yapımında feci kaza! Akıma kapıldı!

Siirt'in Eruh ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, Eruh ilçesinde devam eden yol yapım çalışmaları sırasında meydana geldi.

Çalışma esnasında elektrik akımına kapılan Muhammed Sevgin (20) ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sevgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.