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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zeytinburnu’nda surların önünde erkek cesedi bulundu

        Zeytinburnu’nda surların önünde erkek cesedi bulundu

        İstanbul Zeytinburnu'nda tarihi Topkapı Surları önünde bir erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 20:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Zeytinburnu'nda erkek cesedi bulundu

        Olay, akşam saatlerinde Zeytinburnu Maltepe Mahallesi 10. Yıl Caddesi ile tarihi Topkapı Surları arasındaki yeşillik alanda meydana geldi. İddiaya göre yolda yürüyen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir şahsı fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen ceset üzerinde çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından erkek cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

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