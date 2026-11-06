Zonguldak'ta maden işçilerini taşıyan otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 150 metre yükseklikten şarampole devrildi. Feci kazada, maden işçisi oldukları öğrenilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Kaza, saat 22.30 sıralarında Karadeniz Ereğli-Zonguldak karayolunun Ören mevkisinde meydana geldi. Ahmet Erkan (24) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Feci kazada araçtan savrulan Taha Karahan ve Beytullah Korkmaz yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sürücü Ahmet Erkan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Erkan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere devlet hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, araçtaki 3 kişinin Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde çalışan maden işçileri olduğu ve işe gittikleri sırada kaza geçirdikleri öğrenildi.
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