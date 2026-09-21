Zonguldak'ta motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Zonguldak Kilimli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Feci kazada sürücü hayatını kaybetti, motosikletteki diğer kişi ağır yaralandı
Giriş: 21 Eylül 2026 - 00:49 Güncelleme:
Kilimli ilçesinde Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri mevkisinde Kerem Cin (18) yönetimindeki motosiklet devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü Kerem Cin ile motosikletteki Hasret Yağmur G. (15), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
AA'nın haberine göre, sürücü Cin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Hasret Yağmur G. ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.
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