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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak'ta TIR'ın çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı

        Zonguldak'ta TIR'ın çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde TIR'ın çarptığı yaşlı adam, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. TIR sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 01:58 Güncelleme:
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        TIR'ın çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı

        Zonguldak'ta, Alaplı-Yığılca karayolu Ferahlı köyü mevkisinde, 80 yaşındaki Hüseyin Özcan'a yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada S.Y. (34) idaresindeki TIR çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özcan, kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        TIR sürücüsü S.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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