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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak’ta ruhsatsız olarak işletilen göçükte kalan madenci Muhammet Çelik hayatını kaybetti

        Zonguldak’ta ruhsatsız olarak işletilen göçükte kalan madenci Muhammet Çelik hayatını kaybetti

        Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletildiği belirtilen maden ocağındaki göçükte toprak altında kalan 51 yaşındaki Muhammet Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ocağın 15 gün önce göçertilerek kapatıldığı ve girişinin mühürlendiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 16:59 Güncelleme:
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        Göçükte kalan madenci kurtarılamadı

        Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte kalan 51 yaşındaki madenci kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        İHA'daki habere göre, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Esen Mahallesi'nde öğlen saatlerinde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. Ocakta bulunan madenci Muhammet Çelik (51) göçük altında kaldı.

        Toprak altından çıkartılan Çelik, olay yerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çelik burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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        Öte yandan söz konusu ruhsatsız madenin 15 gün önce göçertilerek kapatıldığı ve girişinin mühürlendiği öğrenildi.

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