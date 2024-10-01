Geçtiğimiz Temmuz ayında bir restorana giden Güneri Cıvaoğlu, burada dengesini kaybederek düşmüştü. Düşme sırasında başını çarpan usta gazeteci, beyin kanaması geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Güneri Cıvaoğlu’ndan acı haber geldi. Usta gazeteci hayatını kaybetti. Peki, Gazeteci Güneri Cıvaoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte hayatı ve biyografisi…