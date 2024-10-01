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        Haberler Gündem 3. Sayfa KONYA HABERLERİ | Yumrukla öldüren kick boksçunun ifadesi ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        Yumrukla öldüren kick boksçunun ifadesi ortaya çıktı!

        Konya'da, trafikte "yol vermeme" nedeniyle tartıştığı 72 yaşındaki Mustafa Işıkçeviren'e yumruk atıp beyin kanaması geçirerek ölmesine neden olduğu iddia edilen kick boksçu 19 yaşındaki Mehmet Ali Demirbağ'ın ifadesi ortaya çıktı. İşte zanlının savunması...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 14:47 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:11
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        Yumrukla öldüren kick boksçunun ifadesi ortaya çıktı!
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        Konya'nın Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, 28 Ağustos'ta sürücü Mehmet Ali . (19) ile Fatih Işıkçeviren arasında "yol verme" tartışması çıkmış, iddiaya göre Mehmet Ali Demirbağ, aracından inerek açık olan camdan diğer sürücü Fatih Işıkçeviren'e yumruk atmaya başlamıştı.

        BABASINA DA YUMRUK ATMIŞTI

        Mehmet Ali Demirbağ'ın ifadesi ortaya çıktı.
        Mehmet Ali Demirbağ'ın ifadesi ortaya çıktı.

        AA'da yer alan habere göre baba Mustafa Işıkçeviren de (72) kavgayı ayırmak için araçtan inmiş, Mehmet Ali Demirbağ, baba Mustafa Işıkçeviren'e de yumruk attıktan sonra olay yerinden ayrılmıştı.

        YAŞLI ADAM BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

        Mustafa Işıkçeviren, 72 yaşında hayatını kaybetti.
        Mustafa Işıkçeviren, 72 yaşında hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yaralı halde Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Işıkçeviren'in kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenmişti.

        22 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        Olaydan 2 saat sonra darp raporu alan Demirbağ, gözaltına alınmış, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Mustafa Işıkçeviren'in, tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra hayatını kaybetmesi üzerine Mehmet Ali Demirbağ tutuklanmıştı.

        ÜZERİNE ATILI SUÇU REDDETTİ

        Demirbağ, cumhuriyet savcılığındaki ifadesinde, üzerine atılı "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçunu reddetti. Olay günü işe gitmek için yola çıktığını, maktulün içinde bulunduğu arabanın yolda ani şerit değiştirerek önüne geçtiğini iddia etti.

        "KAÇMAK İÇİN İKİSİNİ DE İTEKLEDİM"

        Kazayı önlemek için ani şekilde şerit değiştirip korna çaldığını anlatan Mehmet Ali Demirbağ, "Camı indirip, 'Ağabey beni görmedin mi?' dedim. Kendisi bana küfretti. Sonra da araçlarını önüme kırdılar. Maktul ve oğlu araçtan inerek beni darp etmeye başladı. Olay yerinden kaçmak için ikisini de itekledim. Başka da herhangi bir eylemim olmadı" ifadesini kullandı.

        Mehmet Ali Demirbağ, öldürme ya da yaralama kastı taşımadığını öne sürdü. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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        #Konya
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