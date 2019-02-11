Ve uzun süredir beklenen son gerçekleşti, Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yolları ayırdı. Gündeme düşen bu flaş gelişmenin ardından gözler geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Milli Takım için prensip anlaşmasına varan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çevrildi.



Hafta sonu oynanan Bursaspor maçının ardından Milli Takım konusuyla ilgili kesin ifadeler kullanmakta kaçınan Güneş, "Bana yansıyan bir şey yok. Mukavelem devam ederken nasıl gideyim. Sezon sonu mukavelem bitince milli takımı isterim ama mukavelem varken istemem” ifadelerini kullanmıştı. Yine aynı akşam açıklamalarda bulunan başkan Fikret Orman da hocalarının takımın başında kalmasını istediklerini belirtse de ayrılık ihtimali için "Sezon sonunda Lucescu ayrılır, Şenol hoca oraya gitmek ister, bunlar olabilecek şeyler, futbolun içinde olan şeyler. Şenol Güneş, sezon sonuna kadar hem Beşiktaş'ı hem Milli Takım'ı çalıştırmak ister, bunlar da olabilir. Dünyada ilk kez konuşulan şeyler değil" demişti.



Tüm bu gelişmelerin ardından gözler TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş görüşmesine çevrildi. Bilindiği gibi A Milli Takım'ın EURO 2020 Elemeleri'ndeki ilk maçları 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile... Bu durumda Güneş'in sezon sonuna kadar Beşiktaş ve Milli Takımı birlikte yönetmesi formülü öne çıkıyor.



Diğer ihtimalde ise Güneş, Beşiktaş'la tamamen yollarını ayırıp A Milli Takım'a geçecek. Siyah-Beyazlılar da yeni bir hoca ile yoluna devam edecek.

Öte yandan alternatif olarak ise sezon sonuna kadar Mircea Lucescu'nun yardımcılığını yapan Tayfur Havutçu'nun sezon sonuna kadar A Milli Takım'ı çalıştırması, sonrasında ise Şenol Güneş'in gelme ihtimali de masada bulunuyor.