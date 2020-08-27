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Güneş Enerjisi ile ısı çevrimi nasıl oluşur? Pasif ve Aktif ısıtma nedir?

Güneş Enerjisi ile ısı çevrimi nasıl oluşur? Pasif ve Aktif ısıtma nedir? İşte güneş enerjisi ile ilgili merak edilenler...

Güneş Enerjisi

Bu çevirme işleminde oluşturulmuş olan teknolojik düzeneklerin gerekli olacak olan ısının yoğun olması durumuna göre basit olarak başlayarak karmaşık bir sisteme doğru değişmesi ile güneş kolektörlerinin yardımı sayesinde toplanmış olan ısı enerjisinin bir akışkan düzenek kullanılarak ortamdaki konuma aktarılması ile elde edilir.

Havuz suları için gerekli olan ısı artışı için daha basit olan yalıtımı ve kaplaması olmayan bir düzenek kullanılarak yüzeysel olarak bir toplayıcı kullanımı sağlanır.

Pasif Olarak Isıtma

Gözün görebildiği güneş ışınlarının basit bir fizik kuralı kullanımı sayesinde cam gibi bazı saydam cisimlerin kullanılması ile bunlardan geçerek geçirgenlik özelliği bulunmayan yüzeylerden emilmesi suretiyle bu yüzeylerde ısınmanın olması hali gerçekleşir. Bu yüzeylerde ısının taşınması yoluyla kalorifer ve sobalarda ısınma şeklinde gerçekleşen bir ısı yayma yöntemi ile o seran ya da konutun ısınması işlemi gerçekleşmiş olmaktadır. Bu durumda yapılan işlem binanın duvarlarında ve çatısında bazı düzenlemeler sağlanarak ısınma işlemi ortaya çıkar.

Aktif Olarak Isıtma

Bazı akışkanlar yardımı ile ortaya çıkan ve kalorifer sistemlerinde olduğu gibi odaklı olan ve düzlem içerisinde güneş toplayıcılarının yardımını alarak ısı enerjisi depolanma yapılacak kısma taşınması suretiyle oluşturulur ve buradan da sera ya da konutlarda ısıtılması gerekli olan bölümlere dağıtımı sağlanarak ısıtılır.

Güneş Enerjisi Kullanılarak Oluşturulan Sistemler

Güneş Enerjili Soğutucular
Güneş Fırınlı veya Güneş Ocakları
Güneş Enerjili Su Isıtma Düzenekleri

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