Güneş kremleri cildimizi koruyor mu? Doğru şekilde kullanıyor muyuz?
Her şey gibi güneşin de kendine göre artıları ve eksileri vardır. Size D vitamini verir, ancak aynı zamanda güneş yanığına veya cilt kanserine neden olabilir. Bu yüzden cilt tonunuz ne olursa olsun güneş kremi şarttır. İşte, güneş kremleri hakkında bilmediğiniz 15 basit gerçek...
Güneş kremleri hakkında, cildinizi güneşten koruma özelliğinin dışında bilmeniz gereken daha çok şey var. Örneğin, hassas cilde sahip kişilerin hangi tip güneş kremi kullanması gerektiği ve güneş kremi sürerken beyaz leke oluşumunu nasıl önleyeceğiniz gibi. Detaylar haberimizde...
İşte cildinizi kurtaracak güneş kremleri hakkında 15 basit gerçek!
1. 1938 yılında Franz Geiter, İsviçre Alpleri'nde yürüyüş yaparken korkunç derecede güneş yanığı olduktan sonra güneş kremini icat etti.
2. Hassas cilde sahip kişiler çinko oksit veya titanyum dioksit içeren mineral güneş kremleri kullanmalıdır; çünkü kimyasal olanlar cilt tahrişini tetikleyebilir.
3. Yeterince güneş kremi sürmemek, Güneş Koruma Faktörünün (SPF) düşmesine neden olabileceğinden, yeterli miktarda güneş kremi sürmek güneşten korunmak için hayati önem taşır.
4. Güneş kreminin son kullanma tarihi geçtiğinde, artık UV koruması olmadığı için etkili bir şekilde sadece bir nemlendiricidir. Başka bir deyişle, son kullanma tarihi geçmiş güneş kremi kullanmak yine de güneş yanığına veya cilt kanserine yol açabilir.
5. Güneş kremi uygulamak için sıkça atlanan bölgelerden biri de dudaklardır. Yüzünüzün bu kısmını en az 15 SPF'li bir dudak kremi veya ruj kullanarak güneşten koruyabilirsiniz.
6. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için sadece güneş kremine güvenmek yeterli değildir. Dermatologlar ayrıca güneşten koruyucu giysiler giyilmesini ve UV (ultraviyole) ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde (sabah 10 - öğleden sonra 4) doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmasını tavsiye etmektedir.
7. UV (ultraviyole) ışınları pencere camından geçebileceğinden, iç mekanda olsanız bile güneş kremi sürmelisiniz.
8. Dışarısı güneşli olmasa bile güneş kremi sürmeniz gerekir çünkü güneşin UV ışınlarının %80'i bulutlu günlerde de cildinize zarar verebilir.
9. Yağlı güneş kremleri gözenekleri tıkayarak akne patlamalarına neden olabilir. Bir güneş kreminin çinko oksit ve titanyum dioksit gibi komedojenik olmayan bileşenlere sahip olup olmadığını kontrol ederek bunu önleyebilirsiniz.
10. İster fiziksel ister kimyasal bir güneş kremi kullanıyor olun, kuruması ve etkili olması için dışarı çıkmadan yaklaşık 20-30 dakika önce sürmeniz gerekir.
11. Retinol (ciltteki yaşlanma etkilerini azaltır ve sivilcelerin giderilmesine yardımcı olur) içeren güneş kremleri, cildinizi sadece güneşin UV ışınlarından korumakla kalmaz, aynı zamanda retinolün yaşlanma karşıtı etkileri sayesinde kırışıklıkları da önler.
12. Cildinizi UV ışınlarından tam olarak korumadığı için güneş kremi sürdükten sonra da bronzlaşabilirsiniz.
13. Güneş kremi genellikle her iki saatte bir yeniden uygulanmalıdır çünkü zamanla yıpranır ve daha az etkili hale gelir.
14. Pamuk ve keten gibi bazı giysilerin ultraviyole koruma faktörü (UPF) düşük olduğundan, giysilerin altına güneş kremi sürmeniz gerekebilir. UV radyasyonunun kolayca geçmesine izin vermeyen kumaşlara örnek olarak polyester ve yün verilebilir.
15. Kimyasal güneş kremi tercih ederseniz, cildinizde beyaz bir kalıntı oluşma ihtimali daha azdır. Beyaz kalıntı, mineral güneş kremlerini uyguladıktan sonra genellikle gördüğünüz beyaz bir izdir. Ancak bir tane kullanırsanız, güneş kremini yüzünüze hafifçe vurmak veya sıvazlamak ve bir süre yerleşmesine izin vermek, beyaz kalıntıyı daha az fark edilir hale getirir.
Kaynak: Thefactsite