Güneş patlaması Musk'ın 38 uydusunu yok etti 0:00 / 0:00

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Daily Mail'de yer alan habere göre, SpaceX bu yılın başında Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 49 uydu fırlattı.

Fırlatma girişimleri başarılı olsa da aynı zamanlarda Güneş patlaması meydana geldi ve büyük bir radyasyon dalgası oluştu.

Habere göre bu dalgalar güneşin yüzeyinde de patlamalara yol açtı ve Starlink uydularının gönderildiği havanın yoğunluğunu da yükseltti.

Starlink uydularının birkaç yüz metre yükseğe kendisini çıkarması beklenmesine karşın, bu en az yüzde 60 artan atmosferik sürüklenme nedeniyle mümkün olmadı. Bunun sonucunda da Starlink uyduları düştü.