GÜNEŞ PATLAMASI NE ZAMAN?

Güneş patlaması 24 Mart günü gerçekleşti. Güneş patlaması yaşandığı Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından duyuruldu.

GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR?

Güneş püskürtüsü veya güneş patlaması, Güneş'in gaz yuvarında (atmosfer) gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen addır. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde saatte 1.000.000 km/saat hızla hareket ederler. 6 × 1025 Patlama sonucunda joule'e kadar enerji açığa çıkarabilir. Güneş püskürtüsü nedeniyle Dünya atmosferine normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları girer.

Güneş patlaması, Güneş'in yüzeyinde meydana gelen ve büyük miktarda enerjiyi uzaya yayan güçlü bir manyetik etkinliktir. Bu olaylar, Güneş'in manyetik alanındaki değişiklikler nedeniyle gerçekleşir ve birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebilir. Güneş püskürtüleri magnetik birleşmelerden dolayı oluşurlar. İlk oluşum ise 1859 yılında gözlemlenmiştir ve Carrington Olayı olarak adlandırılır.