Bu yılın ikinci ve son Güneş Tutulması, 25 Ekim'de saat 12.40 - 15.05 arasında meydana geldi. Peki Güneş Tutulması bizi nasıl etkileyecek? Ünlü astrolog Dinçer Güner, Güneş Tutulması'nın astrolojik etkilerini Habertürk 'te, Esra Toptaş ve Kadir Kaymakçı ile Gün Başlıyor'da anlattı.

"YA HEP YA HİÇ"

İşte Dinçer Güner'in Güneş Tutulması yorumlarından satır başları...

Tutulmalar, aslında bizim hayatımızdaki önemli virajları temsil ediyor. Bu virajlar hayatımızda olumlu veya olumsuz birtakım olayların meydana gelmesine sebebiyet verebilir. Özellikle Akrep tutulmaları biraz zor tutulmalardır. Çünkü Akrep'in, yapısı ve doğası gereği aslında "Ya hep ya hiç" diyen bir tarafı vardır. Ara tonları yoktur. Bu yüzden bu aralar daha sert olma potansiyelimiz yüksek. Sürekli yoğun bir duygu durumu içerisinde olabiliriz.

Venüs etkili bir Güneş Tutulması olduğu için yaşam amaçları, kariyer, hedefler, iş birlikleri, ortaklıklar, anlaşmalar, ilişkiler, özel hayatla ilgili konularda kriz çözme çabasında olabiliriz.

Bu aralar ilişkileri yönetmek çok kolay olmayabilir ancak şayet ilişkileri yönetebilenler kazanır.

Venüs aslında evrensel finans göstergesiyle ilişkilidir. Venüs değer duygusuyla ilgilidir. Değerli madenleri temsil eder. Yatırımlarla çok ilişkilidir. İşin içinde Akrep de olduğu için bu aralar gizli gizli yatırım yapmaya çalışabiliriz.

Boğa-Akrep aksındaki tutulmalar zaten finans ve parayla ilgilidir. Bu nedenle gündem para ve ekonomi olacak. Aslında dünyanın da ülkemizin de gündemi bu.

Türkiye’ye yansımasına bakacak olursak; önümüzdeki 5-6 aylık süreç içerisinde çok fazla yatırım haberleri görebiliriz. Dijital ve teknolojik konularda, gayrimenkulle ilişkili alanlarda, yeni projelerin, yeni yatırımların ve önemli çalışmaların yapılacağını duyabiliriz. 2023’ün, 2022’ye nazaran biraz daha rahat geçeceğini düşünüyorum.