Bu yılın ikinci ve son Güneş Tutulması, 25 Ekim'de saat 12.40 - 15.05 arasında meydana geldi. Peki Güneş Tutulması bizi nasıl etkileyecek? Ünlü astrolog Dinçer Güner, Güneş Tutulması'nın astrolojik etkilerini Habertürk'te, Esra Toptaş ve Kadir Kaymakçı ile Gün Başlıyor'da anlattı.
"YA HEP YA HİÇ"
İşte Dinçer Güner'in Güneş Tutulması yorumlarından satır başları...
Tutulmalar, aslında bizim hayatımızdaki önemli virajları temsil ediyor. Bu virajlar hayatımızda olumlu veya olumsuz birtakım olayların meydana gelmesine sebebiyet verebilir. Özellikle Akrep tutulmaları biraz zor tutulmalardır. Çünkü Akrep'in, yapısı ve doğası gereği aslında "Ya hep ya hiç" diyen bir tarafı vardır. Ara tonları yoktur. Bu yüzden bu aralar daha sert olma potansiyelimiz yüksek. Sürekli yoğun bir duygu durumu içerisinde olabiliriz.
Venüs etkili bir Güneş Tutulması olduğu için yaşam amaçları, kariyer, hedefler, iş birlikleri, ortaklıklar, anlaşmalar, ilişkiler, özel hayatla ilgili konularda kriz çözme çabasında olabiliriz.
Bu aralar ilişkileri yönetmek çok kolay olmayabilir ancak şayet ilişkileri yönetebilenler kazanır.
Venüs aslında evrensel finans göstergesiyle ilişkilidir. Venüs değer duygusuyla ilgilidir. Değerli madenleri temsil eder. Yatırımlarla çok ilişkilidir. İşin içinde Akrep de olduğu için bu aralar gizli gizli yatırım yapmaya çalışabiliriz.
Boğa-Akrep aksındaki tutulmalar zaten finans ve parayla ilgilidir. Bu nedenle gündem para ve ekonomi olacak. Aslında dünyanın da ülkemizin de gündemi bu.
Türkiye’ye yansımasına bakacak olursak; önümüzdeki 5-6 aylık süreç içerisinde çok fazla yatırım haberleri görebiliriz. Dijital ve teknolojik konularda, gayrimenkulle ilişkili alanlarda, yeni projelerin, yeni yatırımların ve önemli çalışmaların yapılacağını duyabiliriz. 2023’ün, 2022’ye nazaran biraz daha rahat geçeceğini düşünüyorum.
TUTULMALAR BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?
Önümüzdeki yaklaşık 1 ay, tutulmaların etkileriyle geçecek. Tutulma zamanı kadın temaları, kadınlar ön plana çıkacak. Hiç akla hayale gelmeyen özel hayat hikayeleri, ifşalar duyabiliriz. İlginç haberler görebiliriz.
Koçlar ve yükselen Koçlar bu tutulmayla birlikte finans para konuları önem kazanacak. Kredi ve yatırımlara odaklanacaklar. Ancak dikkatli olsunlar. Yatırım yapacaklarsa işin uzmanına danışsınlar.
Boğalar ve yükselen Boğalar ilişkiler ve ortaklıklar alanından etki alacaklar. İlişki yöneten Boğalar bu dönem kazanır, yönetemeyenler kaybeder.
İkizler ve yükselen İkizler burçları için sağlık konuları gündemde olacaktır. Bedenlerine, sağlıklarına, uyku düzenlerine daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum.
Yengeçler ve yükselen Yengeçler, özellikle bekarlar için aşk zamanı. Evli Yengeçler çocuk sahibi olabilir. Çok yaratıcı bir süreç olacak onlar için.
Aslanlar ve yükselen Aslanlar, ev ve aile içerisindeki ilişkileri yönetirken dikkatli olsunlar. Anneyle, babayla, kardeşle, eşle çatışmamakta fayda var. Bunun dışında yatırım yapmak, ev satın almak isteyebilirler, Taşınma durumları meydana gelebilir.
Başaklar ve yükselen Başaklar için konuşursak komşularla, yakın çevreyle ilişkileri dikkatli bir yerden yönetmeleri gerekiyor. Uzun vadede kariyere dönüşecek eğitim yatırımları yapabilirler.
Teraziler ve yükselen Teraziler için ise kendi kazandıkları para gündemde olacak. Daha fazla para kazanmanın yollarını arayacaklar. Para kazanmak için iş birlikleri kuracaklardır. Size kendinizi değersiz hissettirecek kişilerden bu tutulmayla birlikte uzak durmanızda fayda var.
Akrepler ve yükselen Akrep burçlarının iş, aşk, ilişkiler ve sosyal hayatta, kısaca yaşamlarında büyük değişimler var. Eğer varsa özel yeteneklerini parlatacakları bir süreçteler.
Yaylar ve yükselen Yaylar daha fazla sağlıklarına dikkat etmeliler. İçsel anlamda onları köşeye sıkıştıran bir durum varsa profesyonel destek alabilirler.
Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar sosyal ilişkileri dikkatli bir şekilde yönetmeleri gereken bir zaman dilimindeler. Kadınlar ile alakalı krizler yaşayabilirler. İş hayatlarından kazandıkları gelirler artacaktır.
Kovalar ve yükselen Kovalar kariyer konusunda yeni bir iş kurmak, yatırım yapmak isteyebilirler. İş hayatlarında özellikle ilişkileri yönetebilenler kazanacaktır.
Balıklar ve yükselen Balıklar bu dönem biraz daha hayatı sorgulayacaklar. Kafalarındaki sorulara cevap arayacakları bir süreçteler. Bunun yanı sıra yurt dışı, ticari işlerle ilgili de yoğun gündemleri olacak. Bekarlar kendilerinden çok uzakta olan biriyle gönül bağı kurabilir.
YORUMLAR