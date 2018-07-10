Güneş tutulması, temmuz ayında astronomiyi yakından takip eden kişiler tarafından merakla incelenecek. 2018 yılında iki kez gerçekleşecek olan Güneş tutulmasının 2'ncisi için geri sayım başladı. İlki 15 Şubat'ta gerçekleşen Güneş tutulması Kuzey Amerika bölgesinden gözlemlenmişti. Bu ay içerisinde gerçekleşecek 2. Güneş tutulması ise Güney Avustralya'dan görüntülenebilecek. İşte, merakla araştırılan güneş tutulması ve ne zaman gerçekleşeceğine dair bazı detaylar
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN? 2018
2018 yılında ilk Güneş tutulması, 15 Şubat 2018 tarihinde parçalı bir şekilde gerçekleşti. Astronomiyle ilgilenenlerin beklediği ikinci güneş tutulması ise 13 Temmuz 2018 tarihinde yine parçalı şeklinde gerçekleşecek.
BİR SONRAKİ GÜNEŞ TUTULMASI TARİHLERİ
|Tutulma Tarihi
|Nereden Görülecek
|Görülme türü
|13 Temmuz 2018
|Güney Avustralya
|Parçalı
|11 Ağustos 2018
|Kuzey Avrupa
|Parçalı
|6 Ocak 2019
|Doğu Asya
|Parçalı
|02 Temmuz 2019
|Kuzey Amerika
|Tam
|26 Aralık 2019
|Kuzey Asya
|Halkalı
|21 Haziran 2020
|Kuzey Asya
|Halkalı
|14 Aralık 2020
|Kuzey Amerika
|Tam
|30 Nisan 2060
|Kuzey Afrika, Türkiye, Orta Asya
|Tam
Tam Güneş Tutulması: Ay tarafından Güneş'in çok parlak olan ışıkyuvarı örtülür ve Güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tam Güneş tutulması esnasında hava kararır ve bu kararmayla beraber parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilir.
Halkalı Güneş Tutulması: Ay, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçerken Güneş'i tam örtemeyebilir ve bu zamanlarda gözlemlenir. Ay, her tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtemez ve bu durumda da Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.
Hibrit Güneş Tutulması: Meydana gelen Güneş tutulmasının Dünya yüzeyinin bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde ise halkalı olarak gözlemlenmesiyle oluşur. Hibrit Güneş tutulması çok ender olarak görülen bir tutulma türüdür.
Parçalı Güneş Tutulması: Ay, Güneş'i kısmen örttüğü takdirde Parçalı Güneş tutulması meydan agelir. Bütün tam ve halkalı tutulmalar ilk olarak parçalı şekilde başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter.
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