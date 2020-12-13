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Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulmasının burçlara etkisi nelerdir 2020

Güneş tutulması için geri sayım başladı. Önemli gök olaylarından biri olan güneş tutulmasının burçlara etkisi de merak konusu oluyor. Peki, güneş tutulması ne zaman?

Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulmasının burçlara etkisi nelerdir 2020

Tam güneş tutulması ne zaman olacak? Güneş tutulmasının burçlara etkisi nasıl olacak? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2020 yılının son önemli gök olayı gerçekleşecek. Güneş tutulması ne yazık ki Türkiye'den görülemeyecek.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Tam güneş tutulması 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek.

GÜNEŞ TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ NELERDİR?

14 Aralık Pazartesi saat 19:16’da Yay burcunda Güneş Tutulması gerçekleşecek ve en çok burcu ya da yükseleni Yay, İkizler, Başak ve Balık olanlar etkilenecekler. Güneş tutulması gerçekleşmeden önce içsel sıkıntı ve belirsizlik hissedebilir, gerilip ani duygusal patlamalar yaşayabiliriz. Güneş tutulmasını sakin karşılamaya çalışmak ve mümkünse açık havada zaman geçirip stresi ve fazla enerjiyi atmak en iyisi olacaktır.

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