‘Güneşi Söndürmem Gerek’ 29 Mart'ta sinemalarda

Emre Gül’ün aynı adlı çok satan gençlik romanı serisinden sinemaya uyarlanan ‘Güneşi Söndürmem Gerek’ filmi vizyon için gün sayıyor. 29 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak olan filmin fragmanı yayınlandı. Fragmanda Umut (Serra Arıtürk) ve Kerem’in (Samet Kaan Kuyucu) romantik sahneleri ile hikayenin içinde barındırdığı gizem ve gerilimli anlar dikkat çekiyor.

Doğukan Cantimur’un kaleme aldığı, Hande Türkel’in yönetmen koltuğunda oturduğu genç oyuncular Serra Arıtürk, Samet Kaan Kuyucu, Gürberk Polat, Ezgi Gör, Lal Ensari, Bayram Bazarov, Derin Beşikçioğlu, Serdar Bileke ve Burak Can ile usta oyuncu Osman Alkaş’ın kadrosunda yer aldığı film, hayatındaki en değerli varlığı sevgilisi Anıl'ı kaybeden Umut’un, hayatına kaldığı yerden devam etmeye çabalarken hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıp yüzleşmesini konu alıyor.