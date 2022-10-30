Güneşli pazar! Yurt genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, gece saatlerine kadar ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
Sıcaklıların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR ORTA KUVVETTE ESİYOR
Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı bulutlu
HAKKARİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı bulutlu
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