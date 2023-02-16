Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mabuza, görevinden istifa etti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı David Mabuza'nın istifasını sunduğu bildirildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mabuza, görevinden istifa etti
AA

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, "Son beş yıldaki sarsılmaz desteği için Cumhurbaşkanı Yardımcısı David Mabuza'ya şükranlarımı sunmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mabuza, görevinden istifa etmek istediğini belirtti ve biz de bu talebi değerlendirmeye aldık." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini 2018'den beri yürüten Mabuza, daha önce yaptığı açıklamalarda, aktif siyaseti bırakma kararı aldığını, iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) başkan yardımcısı Paul Mashatile lehine istifa edeceğini belirtmişti.

Hafta başında Ulusal Mecliste yemin ederek milletvekilliği görevine başlayan Mashatile'nin, Ramaphosa'nın yeni yardımcısı olması bekleniyor.

Fotoğraf: AP

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kuveyt'ten Türkiye'deki depremzedelere gönderilen yardım uçağı sayısı 9'a ulaştı
DÜNYA Kuveyt'ten gönderilen yardım uçağı sayısı 9'a ulaştı
Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi yapıldı
DÜNYA Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi
Kahramanmaraş'ta ikinci depremde mahşeri andıran görüntüler ortaya çıktı - Deprem Haberleri
DÜNYA İkinci depremde mahşeri andıran görüntüler
Son dakika: BM'den depremzedeler için 1 milyar dolar yardım çağrısı
DÜNYA BM'den depremzedeler için 1 milyar dolar yardım ...
Rusya, 4 Avusturyalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
DÜNYA Rusya'dan Avusturyalı diplomatlar hakkında karar
Paşinyan, Azerbaycan'la barış görüşmelerinde 'kısmi ilerleme' olacağından ümitli
DÜNYA Paşinyan, Azerbaycan'la görüşmelerde 'kısmi ilerleme' ...
İsveç polisinden Kur'an-ı Kerim yakma eylemine yasak
DÜNYA İsveç'ten Kur'an-ı Kerim yakma eylemine yasak
Depremin derinliği neden önemlidir? Deprem büyüklüğü mü derinliği mi önemli?
DÜNYA Depremin derinliği neden önemlidir?
Hayvanlar depremi önceden hisseder mi? Hayvanlar deprem olacağını anlıyor mu?
DÜNYA Hayvanlar depremi önceden hisseder mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.