AA

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, "Son beş yıldaki sarsılmaz desteği için Cumhurbaşkanı Yardımcısı David Mabuza'ya şükranlarımı sunmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mabuza, görevinden istifa etmek istediğini belirtti ve biz de bu talebi değerlendirmeye aldık." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini 2018'den beri yürüten Mabuza, daha önce yaptığı açıklamalarda, aktif siyaseti bırakma kararı aldığını, iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) başkan yardımcısı Paul Mashatile lehine istifa edeceğini belirtmişti.

Hafta başında Ulusal Mecliste yemin ederek milletvekilliği görevine başlayan Mashatile'nin, Ramaphosa'nın yeni yardımcısı olması bekleniyor.

Fotoğraf: AP