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Güney Afrika, Putin'in ziyareti için UCM'den çekilmeye hazırlanıyor

usya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlamaya hazırlanan Güney Afrika Cumhuriyeti, Putin hakkında yakalama kararı veren Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilmeyi planlıyor.

Güney Afrika, Putin'in ziyareti için UCM'den çekilmeye hazırlanıyor
AA

BRICS Liderler Zirvesi'ne ağustos ayında ev sahipliği yapacak olan Güney Afrika Cumhuriyeti, zirveye katılması planlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı veren Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) çekilmeye hazırlanıyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkesini ziyaret eden Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresinin (ANC), Güney Afrika'nın UCM'den çekilmesine yönelik kararını desteklediğini bildirdi.

Ramaphosa, BRICS Liderler Zirvesi'ne katılması planlanan Putin hakkında verilen yakalama emrinin bu kararda etkili olduğunu, ayrıca UCM'nin "haksız muamelelerinin" tartışılması gerektiğini ifade etti.

ANC Genel Sekreteri Fikile Mbalula, daha erken saatlerde yaptığı açıklamada, partisinin Güney Afrika'nın UCM'den çekilmesinin sorumluluğunu üstlenme kararı aldığını duyurmuştu.

Mbalula, büyük devletlerin taraf olmadıkları bir anlaşma uyarınca Güney Afrika'dan, Putin'i yakalamasını beklemelerinin "iki yüzlülük" olduğunu belirterek, Putin'in zirveye katılmasından memnuniyet duyacaklarını kaydetmişti.

ANC ile Moskova arasında, soğuk savaş döneminden kalma derin ilişkiler bulunuyor. Bu ilişkilerin temeli, Sovyetler Birliği'nin Güney Afrika'yı 1948-1994 yılları arasında yöneten apartheid rejimine karşı mücadeleye olan desteğine dayanıyor. O dönem yasaklı bir siyasi hareket olan ANC ise 1994'ten beri iktidarda bulunuyor.

Öte yandan Güney Afrika'nın Rusya ile ilişkileri ve Rusya-Ukrayna krizindeki tarafsız tutumu Batılı devletlerin tepkisini çekiyor.

ANA MUHALEFET UCM KARARININ UYGULANMASINDAN YANA

Ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA) ise Putin'in zirveye katılması durumunda, UCM'nin kararının uygulamasını talep ediyor.

DA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Rusya'nın Güney Afrika'nın ticari bağlarının sadece yüzde 0,3'ünü oluşturmasına rağmen, ANC ve Cumhurbaşkanı Ramaphosa, sözde bir savaş suçlusunu korumak ve oligarşik himayeyi desteklemek için Güney Afrika'nın çok önemli iç çıkarlarını hiçe saymaya istekli." ifadeleri kullanıldı.

Fotoğraf: AA

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