Güney Çin Denizi’nde hareketlilik devam ediyor 0:00 / 0:00

Reuters

Çin, Vietnam, Malezya, Filipinler, Brunei ve Tayvan'ın çevresinde konuşlandırılan ABD’li gemilerine karşılık Güney Çin Denizi’nde tatbikat gerçekleştirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) tarafından yapılan açıklamada tatbikatın donanmanın yıllık planının bir parçası olduğunu söyleyerek dünyayı tatbikata ilişkin objektif ve rasyonel olmaya çağırdı.

Tatbikatların yıllık plan çevresinde devam edeceğini bildiren Çin donanmasından bir sözcü, tatbikata ilişkin ‘‘ülkenin ulusal egemenlik ve güvenliği koruma yeteneğini geliştirmede tamamen meşru ve faydalıdır" ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği geçen hafta Çin’in bu bölgede barışı tehdit etmekle suçlamıştı. Çin'in 2016 yılında tanımayı reddettiği davaya referans yapan yetkililer Güney Çin Denizi'ndeki gerilimin Whitsun Resifi çevresindeki Çin gemilerinin varlığıyla ilişkili olduğunu aktarmıştı.

AB yetkilisi, "Bölgesel istikrara ve uluslararası kurallara dayalı düzene zarar verebilecek tek taraflı eylemlere" karşı duracaklarını ve Çin’in faaliyetlerini Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesine aykırı olduğunu bildirmişti.