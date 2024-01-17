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        Güney Kıbrıs'tan sığınakların sayısını artırma kararı

        Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), ülkedeki mevcut sığınakların sayısını, nüfusun yüzde 70'ine hizmet verecek şekilde artırmayı hedeflediği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 01:03 Güncelleme: 17.01.2024 - 01:04
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        Güney Kıbrıs'tan sığınakları artırma kararı
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        GKRY İçişleri Bakanı Konstandinos Yoannu, Güney Kıbrıs genelinde 2 bin 200 kadar olan sığınakların, kritik durumlarda halen nüfusun yüzde 30'una hizmet verecek kapasitede olduğunu belirtti.

        AA'nın Simerini Gazetesi'ne dayandırdığı habere göre, Yoannu, ülke nüfusunun yüzde 70'ini alacak kapasitede sığınaklar oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

        YEŞİL HAT'A YAKIN BÖLGELERE ÖNCELİK VERİLECEK

        Sığınakların inşasında, KKTC ile GKRY arasındaki Yeşil Hat'a yakın bölgelere, herhangi bir savaşta hedef olacak kritik altyapı tesislerine ve kırsal kesime öncelik verileceğini ifade eden Yoannu, bakanlığın, kiliselerin ve devlet dairelerinin bodrum katlarının "korunma bölgesi" olarak belirlenebilmesi için çalışma başlattığını duyurdu.

        Bir milyona yakın nüfusa sahip Güney Kıbrıs, son yıllarda silahlanma bütçesini arttırıyor.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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