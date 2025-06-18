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        Haberler Spor Voleybol Güney Kore: 3 - Kanada: 2 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Güney Kore: 3 - Kanada: 2 | MAÇ SONUCU

        2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta ilk maçında Güney Kore, Kanada'yı 3-2 yendi. Bu sonucun ardından Günay Kore, turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:06 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:06
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        Güney Kore siftah yaptı!
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        Güney Kore, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta ilk maçında Kanada'yı 3-2 mağlup etti.

        Güney Kore, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmada; 27-25, 25-18, 15-25, 20-25, ve 15-13'lük setlerle rakibine 3-2 üstünlük sağladı.

        Güney Kore organizasyondaki ilk galibiyetini elde ederken, Kanada ise 3. kez mağlup oldu.

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