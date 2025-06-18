Güney Kore: 3 - Kanada: 2 | MAÇ SONUCU
2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta ilk maçında Güney Kore, Kanada'yı 3-2 yendi. Bu sonucun ardından Günay Kore, turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.
Giriş: 18.06.2025 - 16:06 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:06
Güney Kore, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta ilk maçında Kanada'yı 3-2 mağlup etti.
Güney Kore, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmada; 27-25, 25-18, 15-25, 20-25, ve 15-13'lük setlerle rakibine 3-2 üstünlük sağladı.
Güney Kore organizasyondaki ilk galibiyetini elde ederken, Kanada ise 3. kez mağlup oldu.
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