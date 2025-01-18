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        Haberler Dünya Güney Kore'de başkanlık görevinden uzaklaştırılan Yoon için tutuklama kararı | Dış Haberler

        Güney Kore'de başkanlık görevinden uzaklaştırılan Yoon için tutuklama kararı

        Güney Kore'de ilân ettiği sıkıyönetim kararı nedeniyle hakkında gözaltına alınan ve ayrıca görevinden uzaklaştırılan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon-Suk Yeol için tutuklama kararı çıkartıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 22:09 Güncelleme: 18.01.2025 - 22:15
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        Yoon için tutuklama kararı
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        Güney Kore'de bir mahkeme, sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan Yoon Suk Yeol hakkında tutuklama kararı çıkardı.

        Seul Batı Bölge Mahkemesi, "başarısız sıkı yönetim girişimi ve milletvekillerinin sıkıyönetim kararını kaldırmasını engellemek amacıyla Ulusal Meclis'e asker gönderdiği" gerekçesiyle Yoon hakkında "ayaklanmaya liderlik etme" ve "yetkisini kötüye kullanma" suçlarından tutuklama kararı çıkardı.

        Yolsuzluk Soruşturma Ofisi, Yoon'un 10 gün içinde savcılığa gönderilmesini planlıyor. Savcılığın, Yoon'u daha kapsamlı şekilde sorgulaması ve hakkında iddianame hazırlaması bekleniyor.

        Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin tutuklama talebinde bulunmasının ardından bugün erken saatlerde çıktığı söz konusu mahkemede ifade veren Yoon'un gözaltı merkezine geri götürüldüğü bildirilmişti.

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