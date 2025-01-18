Güney Kore'de başkanlık görevinden uzaklaştırılan Yoon için tutuklama kararı Güney Kore'de ilân ettiği sıkıyönetim kararı nedeniyle hakkında gözaltına alınan ve ayrıca görevinden uzaklaştırılan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon-Suk Yeol için tutuklama kararı çıkartıldı.

Anadolu Ajansı Giriş: 18.01.2025 - 22:09 Güncelleme: 18.01.2025 - 22:15 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL