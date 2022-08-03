Güney Kore Devlet Başkanı, 'tatilde olduğu için' Pelosi ile görüşmeyecek 0:00 / 0:00

Güney Kore ajansı YONHAP'ın haberine göre, Devlet Başkanlığı ofisinden,"Devlet Başkanı Yoon'un yaz tatilinde olması nedeniyle Pelosi ile görüşmesi olmayacak." açıklaması yapıldı.

Güney Kore'nin Pelosi'nin ziyaretini memnuniyetle karşıladığının ifade edildiği açıklamada, Pelosi'nin Ulusal Meclis Başkanı Kim Jin-pyo ile görüşeceği kaydedildi.

Ofis, Pelosi'nin Güney Kore ziyaretinden önce Çin ile ihtilaflı Tayvan'a ziyarette bulunmasına ilişkin, "Hükümetimizin tavrı, bölgesel barış ve istikrarın diyalog ve iş birliği ile sağlanabilmesi için ilgili sorunlar konusunda tüm ülkelerin yakın iletişim halinde olmaları gerektiğidir." ifadesini kullandı.

Pelosi'nin resmi internet sitesinde ziyaret programına ilişkin yayımlanan açıklamada, Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'yı kapsayan gezinin durakları arasında Tayvan'a yer verilmemişti.

SİNGAPUR VE MALEZYA'DA DA TEMASLARDA BULUNMUŞTU

ABD'den 29 Temmuz'da ayrılarak Hawaii'de mola veren Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyeti, önceki gün Singapur'da, dün de Malezya'da temaslarda bulunmuştu.

Görsel: AP

Pelosi ve heyetini taşıyan uçak dün gece Tayvan'a ulaşmıştı. Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

ÇİN 'BİR DİZİ ASKERİ TATBİKAT' YAPACAĞINI DUYURMUŞTU

Pelosi'nin Tayvan ziyareti ABD ile Çin arasında gerilime sebep olmuştu. Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirirken, Savunma Bakanlığı da ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Görsel: AP

Meclis başkanı ve beraberindekiler bugünkü temaslarının ardından Ada'dan ayrılarak Güney Kore'ye yola çıktı.

Ziyarette Pelosi'ye, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, Gazi İşleri Komitesi Başkanı Mark Takano, Yollar ve Araçlar Komitesi Başkan Yardımcısı Suzan DelBene, İstihbarat Daimi Özel Komitesi üyesi Raja Krishnamoorthi ve Silahlı Kuvvetler Komitesi ile Dış İlişkiler Komitesi üyesi Andy Kim eşlik ediyor.

Pelosi ve heyeti Pasifik turunda Güney Kore'nin ardından Japonya'yı ziyaret edecek.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.