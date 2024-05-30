Güney Kore duyurdu: Kuzey Kore bir dizi balistik füze fırlattı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, ülke sularına bir dizi balistik füze fırlattığını açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Deniz) yönüne 10 adet kısa menzilli balistik füze fırlattığı vurgulanırken, denetimin artırıldığı ve gelişmelerden ABD ve Japonya'nın bilgilendirildiği kaydedildi.

Japonya Savunma Bakanlığı, Japonya Sahil Güvenliği'nin, Kuzey Kore'nin olası bir balistik füze fırlattığını belirten bir deniz güvenliği tavsiyesi yayımlandığını belirterek, füzenin düştüğüne ilişkin gemilerin bilgilendirildiğini ve hasar bilgisi gelmediğini belirtti.