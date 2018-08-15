Moon Jae-in 73 yıl önce 1910 ile 45 arasında Japonya’nın kolonisi altında geçen yılları hatırlatıp Kore’lerin birleştirilmesi hedefine vurgu yaptı. Moon Jae-in asıl özgürlüğün iki Kore’nin birleştirilmesiyle daimi bir barış ve ekonomik toplum oluşturulabileceğini söyledi.

Moon, "Gelişmemiz ve hayatiyetimiz için böyle bir bölünmenin üstesinden gelmeliyiz. Siyasi bir birleşmenin uzun zaman alabilecek olmasına rağmen, Kuzey ve Güney arasında barışın tesis edilmesi, birbirleri arasında serbest ziyaretin yapılması, ortak ekonomik toplum oluşturmak bizim için gerçek özgürlüktür" dedi.

Moon, Kuzey Kore Lideri Kim Jon-un ile 27 Nisan’daki zirvede yapılan anlaşma ile iki Kore arasındaki düşmanca hareketlerin durdurduğu ve barışa doğru yol alındığını söyledi.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında 1950-53 arasında yapılan savaşta ateşkes anlaşması yapılmış ancak bir barış anlaşması imzalanmadığından teknik olarak savaş durumunda bulunuyor.

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