Güney Kore'de küresel iklim zirvesi 0:00 / 0:00

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30-31 Mayıs'ta Güney Kore'nin başkenti Seul'da düzenlenecek zirveye kapsamlı emisyon hedeflerinin uygulaması için katılımcı ülkeler aranıyor.

Büyük duyurular yapılması beklenen iklim zirvesi, bu yıl düzenlenen üç büyük uluslararası konferansın ikincisi. Zirve kapsamında birçok ülke, uluslararası kuruluş ve özel şirket bir araya gelecek.

Güney Kore'de düzenlenecek iklim zirvesine ABD ve Çin'in de katılması bekleniyor. Düzenlenecek zirve, taahhütlerin yerine getirilmesinden çok, kamu ve özel sektör arasında ortaklıklara dayanan bir zirve olacak. Karbon nötr olma hedeflerinin açıklanacağı genel oturuma Samsung, Hyundai ve LG olmak üzere birçok özel şirket katılacak.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, zirve kapsamında özellikle vahşi yaşamı korumak, deniz kirliliğinde iş birliği dahil olmak üzere ülkesinin "Yeşil Yeni Anlaşması"nın yönlerini tartışacak.

Mavi Saray yetkilisi perşembe günü yaptığı açıklamada Güney Kore'nin karbon nötr olmadaki liderliğinin hem gelişmiş hem de savunmasız ülkeleri kapsayacağını söyledi.

2050'YE KADAR SIFIR EMİSYON

Güney Kore 2050 yılına kadar net sıfır emisyon taahhüdü vermişti. Denizaşırı kömür santrallerinin finansmanına son verme ve karbon vergisi getirme hedeflerini belirlemişti.

11 ÇEVRE GRUBUNDAN ELEŞTİRİ: VAATLERİ YERİNE GETİRMEK İMKANSIZ

11 çevre grubundan oluşan bir koalisyon, hükûmetin yeni vaatlere rağmen, ülkede mevcut kömürlü termik santrallerin tamamlanmasının 2050'den sonra olacağını ve o zamana kadar karbon nötrlüğünü imkansız hale getireceklerini söyledi.

Greenpeace'in de aralarında bulunduğu koalisyon, Moon'a yazdıkları mektupta, "Bu arka planda, ülkenin yeşil büyüme ve sürdürülebilir kalkınma konusunda değerli bir tartışmaya öncülük edip edemeyeceği konusunda ciddi şüphelerimiz var" açıklamasında bulundu.