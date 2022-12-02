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Güney Kore mucizesi! Uruguay ve Gana'ya büyük şok

2022 Dünya Kupası H Grubu'nda Portekiz ve Güney Kore üst tura yükselirken Gana ve Uruguay dramatik şekilde elendi

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  • Güney Kore mucizesi! Uruguay ve Gana'ya büyük şok - 2022 Dünya Kupası maçları

    Dünya Kupası H Grubu 3. maçları oynandı. Portekiz ile Güney Kore; Gana ile Uruguay karşı karşıya geldi.
  • Güney Kore mucizesi! Uruguay ve Gana'ya büyük şok - 2022 Dünya Kupası maçları

    Portekiz, 5'te Horta'nın golüyle öne geçse de 27'de Young-Gwon Kim eşitliği getirdi.

     
  • Güney Kore mucizesi! Uruguay ve Gana'ya büyük şok - 2022 Dünya Kupası maçları

    Herkes maç böyle bitecek derken 90+1. dakikada Hee-chan Hwang, GÜney Kore'yi öne taşıdı.
  • Güney Kore mucizesi! Uruguay ve Gana'ya büyük şok - 2022 Dünya Kupası maçları

    Bu sonucun ardından Portekiz, 6 puanla lider olarak üst tura çıktı. Güney Kore, 4 puana yükseldi ve averajla Uruguay'ı geride bırakarak ikinci olarak üst tur bileti aldı.
  • Güney Kore mucizesi! Uruguay ve Gana'ya büyük şok - 2022 Dünya Kupası maçları

    Grubun diğer karşılaşmasında ise Uruguay ile Gana karşı karşıya geldi. 
  • Güney Kore mucizesi! Uruguay ve Gana'ya büyük şok - 2022 Dünya Kupası maçları

    Gana 21'de penaltı kazandı. Akıllara 2010'daki unutulmaz maçın rövanşı gelse de Gana yine penaltıdan yararlanamadı.
  • Güney Kore mucizesi! Uruguay ve Gana'ya büyük şok - 2022 Dünya Kupası maçları

    Topun başına geçen Andre Ayew ile bir penaltı atışından yararlanamadı.
  • Güney Kore mucizesi! Uruguay ve Gana'ya büyük şok - 2022 Dünya Kupası maçları

    Uruguay kalecisi Rochet, gole izin vermeyen isimdi.
  • Güney Kore mucizesi! Uruguay ve Gana'ya büyük şok - 2022 Dünya Kupası maçları

    Sonrasında ise Uruguay'ın goller geldi. De Arrascaeta 26 ve 32. dakikada attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirdi.
  • Güney Kore mucizesi! Uruguay ve Gana'ya büyük şok - 2022 Dünya Kupası maçları

    Uruguay, bu durumda gruptan çıkarken Güney Kore'nin 90+1'de gelen golü her şeyi değiştirdi.
  • Güney Kore mucizesi! Uruguay ve Gana'ya büyük şok - 2022 Dünya Kupası maçları

    Bu sonuçla Kore turlarken gole ihtiyacı olan Uruguay istediğini bulamadı.
  • Güney Kore mucizesi! Uruguay ve Gana'ya büyük şok - 2022 Dünya Kupası maçları

    İki takım da kupaya veda ederken Uruguaylılar büyük yıkım yaşadı.
  • Güney Kore mucizesi! Uruguay ve Gana'ya büyük şok - 2022 Dünya Kupası maçları

    Uruguay'ın golcüsü Luis Suarez son Dünya Kupası'nda dramatik bir şekilde elenirken gözyaşlarını tutamadı.
  • Güney Kore mucizesi! Uruguay ve Gana'ya büyük şok - 2022 Dünya Kupası maçları

    Galatasaraylı Fernando Muslera bu maçta da kulübede yer aldı.
  • Güney Kore mucizesi! Uruguay ve Gana'ya büyük şok - 2022 Dünya Kupası maçları

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