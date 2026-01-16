Güney Kore'nin devrik liderine hapis cezası: Tutuklanmayı engellemekten 5 yıl ceza aldı

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon Suk Yeol'u, sıkıyönetim ilanını soruşturmak için mahkeme tarafından yasal olarak çıkarılan tutuklama emrini yetkililerin yerine getirmesini engellemek için başkanlık güvenlik servisini seferber etmekten suçlu buldu.

Televizyonda yayınlanan duruşmada, resmi belgeleri tahrif etmek ve sıkıyönetim için gerekli yasal süreci yerine getirmemek gibi suçlamalardan da suçlu bulundu. Bu karar, Yoon'un başarısız sıkıyönetim ilanı nedeniyle karşı karşıya olduğu cezai suçlamalarla ilgili ilk karar.

"Görev kötüye kullanıldı"

Üç yargıçtan oluşan heyetin başkanı, "Sanık, devlet başkanı olarak sahip olduğu büyük nüfuzunu, güvenlik servisi yetkilileri aracılığıyla meşru tutuklama emirlerinin yerine getirilmesini engellemek için kötüye kullandı ve bu da kişisel güvenliği ve kişisel çıkarları için Güney Kore Cumhuriyeti'ne sadık olan yetkilileri fiilen özelleştirdi" dedi.

Kararın hemen ardından mahkeme dışında konuşan Yoon'un avukatlarından Yoo Jung-hwa, eski devlet başkanının karara itiraz edeceğini söyledi: "Kararın siyasallaştırılmış bir şekilde alınmış olmasından dolayı üzüntü duyuyoruz."