        Haberler Dünya Güney Kore'nin devrik liderine hapis cezası: Tutuklanmayı engellemekten 5 yıl ceza aldı | Dış Haberler

        Güney Kore'nin devrik liderine hapis cezası: Tutuklanmayı engellemekten 5 yıl ceza aldı

        Güney Kore mahkemesi, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u, Aralık 2024'te sıkıyönetim ilan etme girişiminin başarısız olmasının ardından yetkililerin onu tutuklama girişimlerini engellemekten beş yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu karar, Suk Yeol'u azledilmesinin ardından mahkum eden ilk karar olurken, yargılama televizyonda canlı yayınlandı. Yoon, başarısız sıkıyönetim girişimi nedeniyle idamla yargılanıyor.

        Giriş: 16.01.2026 - 10:16 Güncelleme: 16.01.2026 - 10:16
        Güney Kore'nin devrik liderine hapis cezası
        Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon Suk Yeol'u, sıkıyönetim ilanını soruşturmak için mahkeme tarafından yasal olarak çıkarılan tutuklama emrini yetkililerin yerine getirmesini engellemek için başkanlık güvenlik servisini seferber etmekten suçlu buldu.

        Televizyonda yayınlanan duruşmada, resmi belgeleri tahrif etmek ve sıkıyönetim için gerekli yasal süreci yerine getirmemek gibi suçlamalardan da suçlu bulundu. Bu karar, Yoon'un başarısız sıkıyönetim ilanı nedeniyle karşı karşıya olduğu cezai suçlamalarla ilgili ilk karar.

        "Görev kötüye kullanıldı"

        Üç yargıçtan oluşan heyetin başkanı, "Sanık, devlet başkanı olarak sahip olduğu büyük nüfuzunu, güvenlik servisi yetkilileri aracılığıyla meşru tutuklama emirlerinin yerine getirilmesini engellemek için kötüye kullandı ve bu da kişisel güvenliği ve kişisel çıkarları için Güney Kore Cumhuriyeti'ne sadık olan yetkilileri fiilen özelleştirdi" dedi.

        Kararın hemen ardından mahkeme dışında konuşan Yoon'un avukatlarından Yoo Jung-hwa, eski devlet başkanının karara itiraz edeceğini söyledi: "Kararın siyasallaştırılmış bir şekilde alınmış olmasından dolayı üzüntü duyuyoruz."

        Yoon, gerekçesiz olarak sıkıyönetim ilan ederek isyanı kışkırttığı suçlamasıyla ayrı bir davada idam cezasına çarptırılabilir.

        Devrik lideri ise, sıkıyönetim ilan etmenin başkanlık yetkisi dahilinde olduğunu ve bu eylemin muhalefet partilerinin hükümeti engellemesine karşı alarm vermek amacıyla yapıldığını savunuyor.

