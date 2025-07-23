Güney Kore'nin, sığır eti ve pirinç piyasalarını ABD ile müzakere etmeyeceği iddia edildi

Yonhap'ın konuyla ilgili ismini vermek istemeyen yetkililere dayandırdığı haberine göre, Güney Kore hükümeti, söz konusu kararı ekonomiden sorumlu yetkililerle yapılan bir toplantı sonrası aldı.

Buna göre, Güney Kore'nin, ABD ile tarife müzakerelerinde ülkenin sığır eti ve pirinç piyasalarını daha fazla açmayı pazarlık kozu olarak kullanmamaya karar verdiğini öne süren yetkililer, bu konunun "kırmızı çizgi" olarak belirlendiğini belirtti.

Sığır etinin ve pirincin, gıda güvenliği açısından hassas olduğunu kaydeden yetkililer, Güney Korenin, "biyoetanol yakıt" elde edilmesine yarayan şeker kamışı, şeker pancarı veya mısır gibi bazı selüloz bakımından zengin çeşitli bitkiler için pazarını daha da açmayı düşündüğünü iddia etti.

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Yetkililer, Washington'ın, Seul yönetiminden, 30 ay ve üzeri yaştaki Amerikan sığırlarının etine yönelik ithalat yasağını kaldırmasını istediğini ve buna ek olarak Amerikan pirincinin ithalatını artırmasını talep ettiğini ileri sürdü.

Güney Kore, ABD'nin misilleme gümrük vergilerinden tam muafiyet veya indirim ile ithal çelik ve otomobillere uygulanan sektörel vergilerden muafiyet sağlamaya çalışırken, tarım ve hayvancılık sektörleri, iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinde kilit anlaşmazlık noktaları haline geldi.