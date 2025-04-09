Güney Kore tarifelere karşı acil önlem paketini açıkladı

Trump, Perşembe gününden itibaren ithal araçlara yüzde 25'lik bir gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Güney Kore hükümeti yaptığı açıklamada, "Güney Koreli otomobil üreticilerinin ABD'deki yerel üretim oranının daha düşük olması göz önüne alındığında, sektörümüz nispeten dezavantajlı durumdadır" dedi. Hükümet, tarifenin Güney Koreli otomobil ve otomobil parçası üreticilerine önemli zarar vermesinin beklendiğini ancak şu anda sayısal tahminlerde bulunmanın zor olduğunu belirtti.

Açıklamada, hükümetin likidite sorunlarının önlenmesine yardımcı olmak için otomotiv sektörüne yönelik politika finansman desteğini daha önce planlanan 13 trilyon wondan 2025 yılında 15 trilyon wona (10,18 milyar dolar) çıkaracağı belirtildi.