Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

AA

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, 5-6 Şubat'ta Narlı-Adalar hattındaki tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Marmara Ro-Ro'dan yapılan açıklamada ise yarın saat 06.00 Erdek-Saraylar-Barbaros, saat 09.00 Saraylar-Barbaros, saat 15.00 Barbaros-Saraylar, saat 17.00 Barbaros-Marmara-Erdek, saat 19.15 Marmara-Erdek, saat 17.00 Erdek-Marmara-Barbaros ve saat 18.30 Marmara-Barbaros seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

Yarın saat 08.30'da Bandırma-Kadıköy seferini düzenleyecek olan İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesinin de bu seferi iptal ettiği bildirildi.

Fotoğraf: AA