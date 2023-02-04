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Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara'da yarın ve 6 Şubat Pazartesi günü yapılacak bazı feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi
AA

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, 5-6 Şubat'ta Narlı-Adalar hattındaki tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Marmara Ro-Ro'dan yapılan açıklamada ise yarın saat 06.00 Erdek-Saraylar-Barbaros, saat 09.00 Saraylar-Barbaros, saat 15.00 Barbaros-Saraylar, saat 17.00 Barbaros-Marmara-Erdek, saat 19.15 Marmara-Erdek, saat 17.00 Erdek-Marmara-Barbaros ve saat 18.30 Marmara-Barbaros seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

Yarın saat 08.30'da Bandırma-Kadıköy seferini düzenleyecek olan İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesinin de bu seferi iptal ettiği bildirildi.

Fotoğraf: AA

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