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Tatil için rezervasyonların yoğunlaşmaya başladığını belirten Çoban, "Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla özellikle Şanlıurfa ve bölgemizde büyük bir hareketlilik bekliyoruz. 30 Ağustos sonrasında bölgemizdeki otellerin büyük bir çoğunluğu dolmuş durumda. Eylül ve ekimde yer bulamayan acenteler de turlarını bayram tatilinde düzenliyor. Şu anda otellerin tatil için bayram rezervasyonları yüzde 60 bandında, bu bir önceki yıl ile kıyaslandığı zaman oldukça iyi bir rakamdır. Tatil dolayısıyla bu rakamın çok daha yukarılara çıkacağından umutluyuz." diye konuştu.