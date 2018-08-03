Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek isteyen ancak kavurucu sıcakların etkisini yitirdiği sonbaharda konaklamak için yer bulamayanlara yeni bir fırsat yarattı
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Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek isteyen ancak kavurucu sıcakların etkisini yitirdiği sonbaharda konaklamak için yer bulamayanlara yeni bir fırsat oluşturdu.
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Tarihi mekanları, inanç turizmindeki değerleri ve birbirinden değerli lezzet duraklarıyla turizm pastasından her geçen gün daha fazla pay almaya başlayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenlerin uğrak noktası olacak.
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İnanç, kültür ve gastronomi alanındaki değerleriyle her geçen gün daha fazla turist ağırlayan bölge, tarihin doğayla buluştuğu eşsiz güzellikteki kentleriyle ziyaretçilerine güzel bir tatil imkanı sunuyor.
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Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bölge illerinde, özellikle ilkbahar ve sonbahar döneminde rezervasyonların dolması dolayısıyla kalacak yer bulmakta sıkıntı çekiliyor.
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Bölgedeki kavurucu yaz sıcaklarının etkisini yitirmeye başladığı bir döneme denk gelen bayram tatili, bölgeyi gezme planı yapanlar için yeni fırsat olarak ön plana çıkıyor.
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Kısa süre önce UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe ve Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen Şanlıurfa, bölgenin en fazla ziyaret edilen kentlerinin başında geliyor.
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Başta meşhur baklavası olmak üzere, gastronomi turizmiyle bilinen Gaziantep de tarihi ve turistik mekanlarıyla yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor.
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Tarihi taş evleri ve farklı medeniyetlere ev sahipliği dolayısıyla "Medeniyetlerin beşiği" diye nitelendirilen Mardin de kartpostallık görünümüyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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Perre Antik Kenti ve "güneşin en güzel doğup battığı yer" olarak nitelendirilen Adıyaman'daki Nemrut Dağı ile bölgede terörün izlerinin silindiği Diyarbakır'da tatil döneminde ziyaretçisini artırmayı umut ediyor.
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"OTELLERİN YARISINDAN ÇOĞU DOLDU"
Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatiliyle Güneydoğu'da turizm hareketliliğinin artacağını söyledi. Bölgeye özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yerli ve yabancı turistlerin akın ettiğini vurgulayan Çoban, tatilin 9 güne çıkmasının da turizmcileri sevindirdiğini dile getirdi.
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Tatil için rezervasyonların yoğunlaşmaya başladığını belirten Çoban, "Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla özellikle Şanlıurfa ve bölgemizde büyük bir hareketlilik bekliyoruz. 30 Ağustos sonrasında bölgemizdeki otellerin büyük bir çoğunluğu dolmuş durumda. Eylül ve ekimde yer bulamayan acenteler de turlarını bayram tatilinde düzenliyor. Şu anda otellerin tatil için bayram rezervasyonları yüzde 60 bandında, bu bir önceki yıl ile kıyaslandığı zaman oldukça iyi bir rakamdır. Tatil dolayısıyla bu rakamın çok daha yukarılara çıkacağından umutluyuz." diye konuştu.
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"SICAKLAR DÜŞÜŞE GEÇİYOR"
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güneydoğu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Şemsettin Yıldız da bayram tatilinin uzamasının bölge turizmcilerini sevindirdiğini söyledi. Tatilin uzamasının kararsızları da rezervasyon yapmaya teşvik ettiğini aktaran Yıldız, tatilin yaz sıcaklarının sonuna denk gelmesinin de buna olumlu katkı sağladığını dile getirdi.
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Yıldız, Güneydoğu kentlerindeki otellerde yoğunluk yaşandığını vurgulayarak, "Havalar bölgede şu an aşırı sıcak, bölgede birçok kent boşalmış durumda. Ancak hava sıcaklıkları bayram tatiliyle beraber düşüşe geçiyor. Bayram tatili dolayısıyla şu an yüzde 60 civarında bir rezervasyon var. Bayram sonrası da yoğun bir ilgi olacak, o dönem zaten kesinleşmiş durumda." dedi.
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