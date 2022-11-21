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Haberler Gündem 3. Sayfa Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde son dakika gelişmesi: 3 kişiye müebbet! - Haberler
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Gazeteci Güngör Arslan cinayeti davasında sanıklarla ilgili yeni gelişme

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir yerel internet haber sitesinin sahibi, gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili 6'sı tutuklu 14 kişinin yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Davada mütalaasını sunan savcı, 3 sanık için ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklar için ise 20 yıla kadar hapis cezaları verilmesini istedi

Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde son dakika gelişmesi: 3 kişiye müebbet! - Haberler
DHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili 6'sı tutuklu 14 kişinin yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıkladı.

İzmit'te yerel bir internet haber sitesinin sahibi gazeteci Güngör Arslan, 19 Şubat'ta ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Arslan'ı öldüren Ramazan Özkan, olaydan birkaç saat sonra yakalanarak, tutuklanıp, cezaevine kondu.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Burhan Polat, Can Yılmaz, Emrah Yıldırım, Ersin Kurt, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik, Özgür Taşkıran, Kadir Yıldırım ve Ramiz Saatçi de tutuklandı, Abdullah Yürük, Erdal Tilki, Erdal Yıldırım ve Yadigar Başyurt'un tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

İLK DURUŞMADA 4 KİŞİYE TAHLİYE

Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde sanıklardan Özgür Taşkıran, Can Yılmaz, Kadir Yıldırım ve Emrah Yıldırım tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

6'SI TUTUKLU 14 SANIK 3'ÜNCÜ DURUŞMADA

6'sı tutuklu, 14 sanığın bulunduğu davanın üçüncü duruşması bugün Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya öldürülen gazeteci Güngör Arslan'ın ailesi, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları katıldı.

OLAY GÜNÜNE AİT BAZ İSTASYONU KAYITLARI

Duruşmada sanıkların olay gününe ait baz istasyonu kayıtlarının incelendiği raporların mahkemeye geldiği görüldü. Taraf avukatları, rapora dair görüşlerini sundu. Sanıklar ve avukatlarının rapora dair beyanlarının alınmasının ardından, Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı.

SAVCI, MÜTALAASINI AÇIKLANDI

Savcı mütalaasında, Güngör Arslan'ın kendisine ait internet haber sitesinde sanık Ersin Kurt'un aleyhinde birden fazla haber yapması üzerine, Kurt'un duyduğu öfke ve infial ile daha sonra yazılacak olan haberlere mani olmak amacıyla kendi otoritesi altında işlerini yapan sanık Burhan Polat'a Güngör Arslan'ın öldürülmesini söylediğine kanaat getirildiğini belirtti.

Burhan Polat'ın bu işi yakın arkadaşları olan diğer sanıklar Ramazan Özkan, Ferhat Yıldırım ve Hasan Emre Çelik'e söylediği ve olay öncesinde sanıkların birlikte keşif yaparak bilgi topladıklarına değinen savcı, daha sonra sanık Ramazan Özkan'ın cinayeti işlediğini belirtti.

Mütalaaya sanıkların yakalandıktan sonra yalan ifadelerle kolluk kuvvetlerini yanlış yönlendirmeye çalıştıklarını da ekleyen savcı, cinayeti işleyen Ramazan Özkan'ın "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Ersin Kurt ve Burhan Polat hakkında da "Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Sanıklar Ferhat Yıldırım ve Hasan Emre Çelik hakkında, "Tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etmek" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep eden savcı, sanıklar Can Yılmaz, Kadir Yıldırım ve Özgür Taşkıran'ın "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Tutuksuz sanıklardan Erdal Tilki, Erdal Yıldırım, Yadigar Başyurt ve Abdullah Yürük'ün ise "Suç delillerini değiştirmeye teşebbüs" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını isteyen savcı, sanık Ramiz Saatçi'ye ise "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan beraat verilmesini, ancak "Ruhsatsız ateşli silah bulundurmak" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mütalaada sanıklardan Emrah Yıldırım'ın ise, üzerine atılı suçlardan beraati talep edildi.

SAVUNMA İÇİN SÜRE TALEBİ

Mütalaanın okunmasının ardından beyanları alınan taraflar, savunma hazırlamak amacıyla mahkemeden süre talep etti. Talebi yerinde bulan mahkeme heyeti, duruşmayı 9 Ocak 2023 tarihine erteledi.

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