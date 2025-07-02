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        Haberler Gündem Güngören’de yıkım sırasında yandaki binanın 4. ve 5. kat duvarlarının olmadığı fark edildi

        Güngören’de yıkım sırasında yandaki binanın 4. ve 5. kat duvarlarının olmadığı fark edildi

        İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapılan binanın bitişiğindeki binada 4 ve 5. katlarındaki banyo kısımlarının duvarları olmadığı fark edildi. Yıkım sırasında hasar alan bina da, risk nedeniyle boşaltıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 23:01 Güncelleme: 02.07.2025 - 23:01
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        Yıkım sırasında yan binanın duvarları eksik çıktı
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        Güngören'deki olay, saat 18.00 sıralarında İstanbul Güngören Güven Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında cadde üzerindeki bir binada yıkım yapıldı. Gerçekleştirilen yıkımda yan taraftaki 5 katlı binanın 4. ve 5. katlarındaki banyo kısımlarının duvarlarının olmadığı fark edilirken, 3. kattaki dairenin de salon kısmında delikler oluştu. Daire sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken gelen belediye ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Çalışma sonrası yıkıma bir süre ara verildi.

        Öte yandan zarar gören 5 katlı binanın da yan tarafta başlatılan yıkımdan önce riskli yapı raporunun çıktığı öğrenildi. Hasar alan bina, tahliye edildi.

        "MALESEF BİZİM 4. VE 5. KATIN BANYO DUVARLARI YOKMUŞ"

        Konu ile ilgili konuşan bina sakini Orhan Yaylacıkoral, "Bina sakinlerinden biriyim. Maalesef bizim 4. ve 5. katın banyo duvarları yokmuş. O duvarlar yan binanın duvarlarıymış. Onlar yıkılırken kazara kepçe de alttaki dailere de zarar verdi. Yıkım zamanında böyle şeyler olabiliyor. Belediyeden arkadaşlar geldi. Sağ olsunlar ilgilendiler. Yarın bu masraflar ile ilgili detaylı çalışma yapacaklar. Herkesin masrafı ödenecek. Ne yapılması gerekiyorsa yapılacak. Bizim salonda küçük iki tane delik açıldı. Haliyle içerisi toz duman olmuş. Yarın halıları, koltukları yıkatacaklar. Delikler kapanacak. Öyle bir anlaşmamız var. Bizim binaya da yıkım kararı gelmişti. Öteki arkadaşları da çok zorlamak istemiyoruz. Masraflar karşılanırsa hep beraber ayrılacağız" dedi.

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