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Günler önce 'kaskodan' ortaya çıkmıştı! MG4'ün Türkiye fiyatı açıklandı...

Çinli SAIC Motor'un sahibi olduğu MG, kısa bir süre önce Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) kasko değer listesinde fiyatı ve donanım paketi sayısı ortaya çıkan modeli MG4 Electric'in fiyat listesini açıkladı. Buna göre, C-segmentte yer alan elektrikli modelin başlangıç fiyatı TSB listesinde belirtilen rakamın 10 bin TL altında olacak şekilde 969 bin TL olarak duyuruldu. Otomobilin üst versiyonunun fiyatı ise TSB listesi ile birebir örtüştü ve 1 milyon 269 bin TL şeklinde açıklandı. Markanın Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv'in Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, MG4 için, "2023 yılı satış hedefimiz 2 bin adet" dedi. Öte yandan, TSB listesinde MG'nin Marvel R modelinin de fiyatı bulunuyor. Bu durum, Marvel R'ın yakında Türkiye'de satışa sunulacağı anlamına geliyor

Günler önce 'kaskodan' ortaya çıkmıştı! MG4'ün Türkiye fiyatı açıklandı...

İngiliz otomobil markası MG’nin yüzde 100 elektrikli yeni modeli C segment modeli MG4 Electric, Türkiye'de satışa sunuldu. Yapılan açıklamaya göre, otomobilin başlangıç fiyatı 969 bin TL’den başlıyor.

Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanım seviyesi ile Türkiye yollarına çıkan otomobil, Comfort versiyonda 125 kW (170 beygir) güç ve 350 km menzil, Luxury versiyonda ise 150 kW (204 beygir) güç ile 435 km menzil değeri sunuyor.

Markanın Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv'in Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, "Markamızın geleceğini yansıtan MG4 Electric’in pazara da yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. İlk parti araçlarımız daha gelmeden yolda satıldı. 2023 yılı satış hedefimiz 2000 adet. Türkiye’de elektrikli otomobil pazarını geliştirmeyi ve genişletmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, MG4 Electric Comfort 51 kWsa bataryaya, MG4 Electric Luxury ise 64 kWsa batarya sahip.

MG4 Electric’in 28 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj olabildiği açıklanıyor.

Öte yandan, elektrikli otomobilin tasarımının Londra’daki Advanced Design Studio ve yine İngiltere’nin başkentinde bulunan Royal College of Art’ın ortak çalışmalarıyla geliştirildiği belirtiliyor.

FİYATI VE DONANIM PAKETLERİ KASKODAN ORTAYA ÇIKTI

Habertürk, MG4'ün Türkiye satış fiyatını, resmi açıklamadan günler öncesinde 'kaskodan' ortaya çıkarmıştı.

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) kasko değer listesine göre, MG4'ün iki farklı donanım paketi ile Türkiye'de satışa sunulacağı ve elektrikli otomobilin başlangıç fiyatının 1 milyon TL'nin altında olacağı kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmişti.

Fakat, TSB listesinde, MG4'ün giriş versiyonunun ismi markanın açıkladığı Comfort yerine Standart olarak yer alıyor.

Ayrıca, yine TSB'nin yayınladığı listede aracın başlangıç fiyatı da markanın açıkladığı rakamın 10 bin TL yukarısında yer alıyor.

TSB'nin kasko değer listesinde, MG4 Luxury'nin fiyatı ise markanın da açıkladığı şekilde 1 milyon 269 bin TL şeklinde yer alıyor.

MARVEL R YOLDA

Öte yandan, TSB listesinde MG'nin Marvel R modelinin de fiyatı bulunuyor. Bu durum, Marvel R'ın da yakında satışa sunulacağı anlamına geliyor.

TSB listesine göre, İngiliz markanın elektrikli SUV modeli, kasko değer listesine göre 2 farklı donanım ile Türkiye'de satışa sunulacak. TSB'nin açıkladığı kasko değerlerine göre, Marvel R Luxury 2 milyon 219 bin TL, Marvel R Performance ise 2 milyon 989 bin TL'den satışa çıkacak.

Hatırlanacak olursa, bundan 1 ay önce, Çinli Chery'nin satışa sunduğu otomobillerinin fiyatı da, yine resmi açıklamadan günler önce TSB'nin kasko değer listesi ile birlikte ortaya çıkmıştı.

Ayrıca, Togg'un 29 Ekim'de satışa sunacağı ve şimdiden kabine üyelerine teslim ettiği dört tekerlekten çekiş sistemine sahip çift elektrik motorlu T10X'in fiyatı da TSB'nin kasko değer listesinde yer alıyor.

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