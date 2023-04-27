Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil Togg'un 29 Ekim'de satışa çıkacak versiyonun fiyatı ortaya çıktı
ABONE OL

Togg'un 29 Ekim'de satışa sunulacak otomobilinin fiyatı ortaya çıktı

Son dönemde birçok otomobilin fiyatının markaların resmi fiyat listesinden önce açıklandığı Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) kasko değer listesinde, yerli otomobil Togg T10X'in henüz satışa sunulmayan versiyonun da fiyatının bulunduğu ortaya çıktı. Togg'un 29 Ekim'de satışa sunmayı planladığı, fakat Nisan ayında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kabine üyelerine teslim ettiği 320 kW gücündeki 4x4 çekiş sistemine sahip T10X'in fiyatı, TSB listesinde 1 milyon 790 bin TL şeklinde görülüyor. Böylece, otomobilin Mart ayında ön siparişe açılan ve yüzde 10 ÖTV diliminde bulunan versiyonlarının aksine yüzde 50 ÖTV'de yer aldığı anlaşılıyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Togg'un 29 Ekim'de satışa çıkacak versiyonun fiyatı ortaya çıktı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) kasko değer listesi, Türkiye'de henüz satışına başlanmamış veya resmi fiyatı açıklanmamış otomobillerin satış fiyatı hakkında önemli bilgiler veriyor.

Hatırlanacak olursa, Türkiye pazarına 5 yılın ardından yeniden giriş yapan Çinli Chery'nin Türkiye'de satışa sunacağı otomobillerinin fiyatları resmi açıklamadan günler öncesinde TSB tarafından yayımlanmıştı.

Bu gelişmenin üzerinden geçen 1 ayın ardından, bu sefer Çinli SAIC Motor'un sahibi olduğu İngiliz otomobil markası MG'nin iki modelinin fiyatı resmi açıklamadan önce TSB listesinde yer aldı.

Öyle ki, MG4'ün fiyatı resmi açıklama öncesinde TSB'nin kasko listesinde kamuoyuna duyurulurken, markanın Türkiye'de henüz satışa sunulmayan Marvel R modelinin fiyatı da yine TSB listesinde kendine yer buldu.

ÇİFT MOTORLU VERSİYONUN FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Yaptığımız araştırmada, Chery ve MG haricinde, TSB'nin kasko değer listesinde Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir başka otomobilin fiyatının daha resmi açıklama öncesinde kamuoyuna duyurulduğunu tespit ettik.

Bilindiği üzere, yerli elektrikli otomobil markası Togg'un T10X modeli, Mart ayında ön siparişe açılmış ve otomobilin de fiyatları açıklanmıştı.

Togg'un ilk modeli olan T10X, ilk etapta tek elektrik motorlu ve arkadan itişli olarak tüketicinin karşısına çıkmıştı.

Yerli elektrikli SUV, 2 farklı donanım ve 2 farklı menzil seçeneği ile 177 bin 467 adet ön sipariş toplamış, yıl sonuna kadar ise çekiliş sonucunda otomobili almaya hak kazanan 20 bin kişiye teslimat yapılacağı açıklanmıştı.

Buraya bir parantez açarak, Togg'un kamu ve şirket ortakları dahil yıl sonu teslimat hedefinin 28 bin adet olduğunu da belirtelim.

Konumuza geri dönersek, TSB kasko değer listesi yakından incelendiğinde, Togg T10X'in henüz resmi fiyatı açıklanmayan bir başka versiyonun fiyatının ortaya çıktığını tespit ettik.

Öyle ki, T10X'in çift elektrik motorlu dört tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyonunun, V2 yüksek donanım paketli ve uzun menzile sahip versiyonun fiyatı TSB listesinde yer alıyor.

Togg'un ön siparişe açtığı 160 kW güce sahip versiyondan tam 2 kat daha güçlü olan 320 kW'lık modelin fiyatı 1 milyon 790 bin TL şeklinde açıklanıyor. Böylece, otomobilin ÖTV'sinin de yüzde 50'lik dilimde yer alacağı anlaşılıyor.

Togg T10X'in hali hazırda satışa sunulan versiyonlarının fiyatları ise şu şekilde;

29 EKİM'DE SATIŞA ÇIKACAK

Togg, henüz resmi fiyatı açıklanmayan, fakat TSB listesinde fiyatı ortaya çıkan T10X'in 4x4 versiyonunu, 100'üncü yıl özel seri ile birlikte 29 Ekim tarihinde satışa sunmayı planlıyor.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın bildirdiğine göre, bugüne kadar 40 adet T10X teslimatı gerçekleşti. Şirketin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine üyeleri ve Devlet Malzeme Ofisi üzerinden kamuya teslim ettiği araçların önemli bir kısmı ise 320 kW gücünde dört tekerlekten çekişli versiyondan oluşuyor.

Dolayısı ile, teslimatı yapılan T10X'ler için eğer kasko poliçesi düzenlenmek istenirse, bu araçlara TSB listesindeki tutar üzerinden kasko yapılacağı söylenebilir.

Bu noktada, Togg'un 29 Ekim'e kadar aracın fiyatında değişikliğe gidebileceğini de belirtmek gerek. Gürcan Karakaş'ın, Bloomberg HT yayınında sarf ettiği, "Dalgalanmaları engelleyemediğimiz noktada fiyatlamalara yansıtabiliriz" sözleri de bu duruma açıklık getiriyor.

FİYATLAR FİRMALARDAN ALINIYOR

TSB, birlik üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları otomobillerin kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak araçların kasko değerlerini yayınlıyor.

Kurumun listesindeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri Indicata işbirliği ile oluşturuluyor.

Indicata'nın TSB ile paylaştığı verilerin kontrolünde ise, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılıyor.

Ayrıca, Türkiye yollarındaki araçların kasko değerini belirleyen TSB'nin listesi, firmalardan alınan fiyat listesine göre oluşturuluyor.

RAKİPLERİNE GÖRE FİYATI NASIL?

Togg'un yüksek güce sahip versiyonunun merak edilen fiyatının ardından, gelelim otomobilin rakipleri arasındaki durumuna.

Türkiye'de A-segmentten, E-segmentte kadar birçok elektrikli otomobil satılıyor. Togg'u ilk modeli T10X ise, C-segment SUV sınıfında yer alıyor. T10X'in kendi segmentinde 320 kW güce sahip model sayısı ise bir elin parmaklarını geçmiyor.

Yerli SUV'a bu anlamda en çok yaklaşan model ise Volvo C40 Recharge P8 oluyor. 300 kW güce sahip bu otomobilin fiyatı ise, T10X'ten 180 bin TL daha yukarıda. Kia'nın EV6 GT modelinin ise 430 kW güce sahip bir versiyonu bulunuyor. Fakat, bu otomobilin fiyatı ise 3 milyon TL'nin üzerinde.

T10X'ten daha üst segmentlerde ise 320 kW'yi aşan değerler görmek mümkün. Piyasada 320 kW'dan daha yüksek yada hemen altında güce sahip diğer elektrikli SUV modeller T10X'ten daha üst segmentlerde yer alıyor. Bu otomobiller, Audi e-Tron Sportback, Bmw iX, Mercedes GLC ve Jaguar I-Pace olarak sıralanabilir. Her biri premium sınıfta yer alan bu araçlar için ise en az 3 milyon TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor.

Pazardaki elektrikli SUV modeller arasında, fiyat ve güç olarak T10X'e en yakın otomobilin ise Tesla Model Y olduğu görülüyor.

ABD'li firmanın Türkiye'de yeni satışa sunduğu Model Y otomobilinin, 378 kW ve 393 kW'lık versiyonları bulunuyor. Model Y'nin bu iki versiyonu da T10X gibi çift motora sahip ve dört tekerlekten çekiş sistemi ile birlikte geliyor. Tesla'ların T10X'den daha yüksek güce sahip versiyonlarının fiyatı ise 1 milyon 702 bin 864 TL'den başlıyor. Daha güçlü versiyonun ise 1 milyon 795 bin 523 TL olarak açıklanıyor.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İkinci el araç satışları ilk çeyrekte yüzde 50 arttı
OTOMOBİL İkinci el araç satışları yüzde 50 arttı
Togg CEO'sundan teslimat açıklaması
OTOMOBİL Togg CEO'sundan teslimat açıklaması
MG4'ün fiyatı 'kaskodan' ortaya çıktı
OTOMOBİL İngiliz modellerin fiyatı 'kaskodan' ortaya çıktı
Siro 350 bin araca yetecek batarya üretecek - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL 350 bin araca yetecek
Mercedes-Benz Yeni E-Serisi tanıtıldı: Türkiye'ye özel motor - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Türkiye'ye özel motor ile tanıtıldı
Satılan her 5 araçtan biri elektrikli olacak
OTOMOBİL Satılan her 5 araçtan biri elektrikli olacak
Mercedes Rusya pazarından tamamen çekildi
OTOMOBİL Rusya pazarından tamamen çekildi
ABD'de 5 milyar dolarlık batarya fabrikası kuracak
OTOMOBİL ABD'de 5 milyar dolarlık batarya fabrikası kuracak
Trafikteki araç sayısında hızlı artış
OTOMOBİL Trafikteki araç sayısında hızlı artış
'Togg'un fabrikasını bir kez bile ziyaret etmediler'
OTOMOBİL 'Togg'un fabrikasını bir kez bile ziyaret etmediler'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.